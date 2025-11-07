¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Inter de Miami? A CR7 'le encantaría ir allí', pero Hollywood se considera un destino más probable de la MLS para la leyenda portuguesa
Ronaldo y Messi han firmado nuevos contratos en 2025
El portugués GOAT Ronaldo actualmente está jugando en la Saudi Pro League para Al-Nassr. Ha firmado un contrato en el Medio Oriente hasta el verano de 2027. Recientemente le dijo a Piers Morgan que la jubilación no está muy lejana, con su principal objetivo de alcanzar los 1,000 goles ahora muy al alcance.
Se ha afirmado, sin embargo, que Ronaldo podría jugar más allá de los 42 años. Ha visto a su eterno rival Messi firmar un nuevo acuerdo en los Estados Unidos que lo mantendrá en el Inter Miami hasta 2028.
Messi y Ronaldo pasaron varios años en lados opuestos de la feroz división del Clásico en La Liga, cuando jugaban para Barcelona y Real Madrid respectivamente, pero nunca han coincidido en el mismo club. Los fanáticos de todo el mundo desearían ver eso antes de que cuelguen las botas por última vez.
- Getty/GOAL
¿Jugarán alguna vez juntos Messi y Ronaldo?
Meulensteen, quien trabajó con Ronaldo en Old Trafford, cree que se podría acordar un trato así. Sin embargo, ha contado a Compare.bet sobre un posible traslado a América para un hombre que generaría una considerable expectativa en los Estados Unidos: "¿Puedes imaginar tener a Messi y Ronaldo jugando en el mismo equipo en Miami? Es una ciudad fantástica. Creo que le encantaría ir allí.
Por el contrario, sería asombroso reavivar la rivalidad entre Messi y Ronaldo. ¿Por qué no Los Ángeles? Creo que Cristiano probablemente se mudaría a LA porque estaría tan cerca de Hollywood. Esa probablemente sea su próximo destino.
La MLS realmente ha despegado porque han creado una generación de aficionados al fútbol. Hay niños y adultos que están yendo a los estadios ahora que crecieron jugando fútbol, viendo fútbol. Realmente no les interesan el béisbol, el fútbol americano ni el baloncesto.
Creo que esa es la batalla que el fútbol ha ganado en América, y que siempre he defendido, ha surgido de no pelear contra esos otros deportes. No hay razón para ello. Necesitas tratar de encontrar un lugar al lado de ellos. Y lo han logrado.
No creo que Ronaldo esté interesado en un traslado a Brasil. El idioma es el mismo, pero creo que se sentiría atraído por la MLS debido a la exposición y todo lo que vendría con eso. No se puede superar a Hollywood."
Ronaldo podría ser una 'megastar' en los Estados Unidos
Meulensteen no es el primero en sugerir que Ronaldo y Messi deberían unirse en Miami - con la leyenda del United David Beckham como parte del equipo de propiedad en Chase Stadium. El ex internacional alemán Dietmar Hamann ha dicho previamente: "Hemos visto que los poderes de Cristiano Ronaldo están llegando a su fin, se está acercando al final de su carrera, por lo que un regreso a Europa podría no ser la mejor idea.
Creo que mudarse a Estados Unidos tendría sentido, pero tendría que hacer lo que Lionel Messi ha hecho e impresionar en el campo si quiere ser un megastar allí. Puede que ya no sea capaz de hacer eso en Europa, pero en América les encanta ser entretenidos sin importar el deporte, podría ser una gran historia."
- Getty
Messi en Miami o Son en LA? Opciones para Ronaldo
A Ronaldo también le ha dicho su ex compañero del Manchester United, Louis Saha, que "habría marcado más goles en la MLS que Lionel Messi" si hubiera decidido perseguir el sueño americano.
Eso aún podría suceder, pero el reloj está corriendo. El Inter Miami estará en el mercado por nuevos fichajes mientras se preparan para despedirse de Sergio Busquets y Jordi Alba, mientras que el veterano delantero uruguayo Luis Suárez es otro que se acerca al retiro. Si Ronaldo decidiera no aprovechar la oportunidad de dirigirse a Florida, entonces podría unirse con el ex capitán del Tottenham, Son Heung-min, en California con LAFC.