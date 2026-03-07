Lionel Messi y compañía defendidos por el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, tras su polémica visita a la Casa Blanca y su reunión con Donald Trump

Mientras que los críticos se han centrado en la política, Mascherano ha destacado que el exigente calendario de viajes, que incluye los cinco primeros partidos fuera de casa en todas las competiciones al comienzo de la temporada, ha sido en realidad una herramienta para fortalecer los lazos del equipo. Él cree que el tiempo que han pasado lejos de Florida ha reforzado la determinación colectiva tanto de los jugadores veteranos como de los jóvenes.

«Somos lo suficientemente maduros como para entender que una cosa no tiene nada que ver con la otra», añadió. «Sabíamos que el comienzo de la temporada de liga sería complicado por tener que jugar los cinco primeros partidos fuera de casa. La visita a la Casa Blanca se planeó hace entre un mes y medio y dos meses. Quizás el viaje a Puerto Rico nos entorpeció un poco, porque se suponía que era en la pretemporada, pero teníamos que cumplir con la obligación. Sin embargo, la realidad es que, aparte de ayer, que no tiene nada que ver con nuestra faceta deportiva, el resto son viajes.

Prefiero ver los viajes como algo positivo porque los jugadores están más juntos; podemos compartir más cosas que en el día a día en Miami no podemos hacer. Eso nos ayuda a tener un buen ambiente dentro del equipo y, al fin y al cabo, si podemos aprovecharlo, será muy bueno. Sabemos que no solo estas dos últimas semanas, sino también las dos próximas serán iguales, con muchos viajes, salvo el partido de vuelta contra Nashville en la Conca Champions, pero intentamos ir partido a partido. Mañana es una gran oportunidad para seguir creciendo como equipo y aprovechar el buen resultado que obtuvimos en Orlando y seguir sumando puntos en la temporada».