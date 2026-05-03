Lionel Messi y Antonela Roccuzzo asistieron al Gran Premio de Miami, donde el astro argentino se reunió con los pilotos de Fórmula 1 George Russell, Kimi Antonelli y Franco Colapinto

A pesar de la amenaza de tormentas eléctricas, que obligó a los organizadores a adelantar tres horas la salida, Messi lucía relajado antes de una intensa jornada de carreras. El jugador de 38 años recibió un trato VIP y se dirigió al corazón de la acción para reunirse con algunas de las principales figuras del deporte.

Uno de los momentos más destacados fue su paso por el box de Mercedes-AMG Petronas, donde el ídolo del Inter Miami y su familia posaron con Russell y la joven promesa Antonelli para unas fotos que pronto se hicieron virales.

Además, el encuentro tuvo un tono especial para la delegación argentina: Messi se reunió con el joven piloto Franco Colapinto, uniendo fútbol y automovilismo en su país natal.







