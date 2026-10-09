Las Garzas regresan a la competición doméstica este sábado, cuando el D.C. United visite el Nu Stadium para un atractivo duelo de la Conferencia Este. Las dudas rodean de forma natural el estado del mediapunta tras un largo vuelo de regreso después de sus compromisos internacionales con Argentina. Con la lucha por asegurarse una plaza directa en el playoff intensificándose, sumar los tres puntos ante el conjunto de la capital es esencial para que los hombres de Gonzalez sigan en el camino hacia la postemporada.