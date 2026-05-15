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MLS x WC GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Lionel Messi, Son Heung-Min, Matt Freese y los 10 jugadores de la MLS que no te puedes perder en el Mundial

Major League Soccer
L. Messi
H. Son
M. Freese
FEATURES
Analysis
Inter Miami CF
Los Angeles FC
New York City FC
James Rodriguéz
Columbus Crew
World Cup
S. Moreira

GOAL repasa las grandes figuras de la MLS que brillarán en el Mundial de este verano; la lista va mucho más allá del actual MVP.

El Mundial 2022 mostró el potencial de la MLS: 36 jugadores de 22 equipos disputaron el torneo con 11 selecciones. Este verano podría superarse esa cifra, con más de 50 futbolistas listos para viajar a la Copa.

Es una gran noticia para una liga que busca afianzarse en la escena mundial: cuantos más jugadores participen, mejor.

¿Quiénes son? La lista es variada: desde los tres jugadores de la MLS que llevarán a Haití a su debut mundialista hasta pesos pesados como Lionel Messi, probable estrella del torneo por encima de Christian Pulisic. GOAL repasa los 10 nombres de la MLS que no te puedes perder este verano.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Lionel Messi, el Inter de Miami y Argentina

    Claro. Durante un tiempo no pareció seguro. Lionel Scaloni y Messi dijeron que existía una pequeña posibilidad de que no jugara este verano. Nunca pareció probable. Ahora se ha descartado. Salvo imprevisto, Messi estará allí este verano. Argentina llegará tan lejos como él pueda llevarla.

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  • Son Heung-Min, LAFCGetty

    Son Heung-Min, el LAFC y Corea

    Aunque no está en su mejor temporada, Sonny sigue siendo un futbolista excelente y una estrella de la selección coreana. Allí lo usan más como rematador nato. Ha marcado goles decisivos para su país, incluido el que le hizo a Alemania en 2018. Son espera repetir esa magia este verano.

  • Charlotte FC v New York City FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Matt Freese, EE. UU. y NYCFC

    Aquí está el portero titular de Estados Unidos. Aunque Matt Turner podría recuperar la titularidad tras su sólido inicio con el New England Revolution, Freese ha brillado con Pochettino y, de momento, el puesto es suyo. Sus buenos rendimientos con el técnico argentino y su brillante Copa Oro del año pasado lo avalan. Si mantiene su nivel con la selección, todo es posible.

  • New York City FC v Charlotte FCGetty Images Sport

    Tim Ream, EE. UU. y Charlotte FC

    A Tim Ream aún le queda una más. El defensa central lleva ya un tiempo ejerciendo de una especie de veterano carismático en esta selección estadounidense. Le sale bastante bien el papel de «veterano», a pesar de ser un defensa muy refinado que ha envejecido con más elegancia que la mayoría. Su posición exacta depende de la formación que prefiera Pochettino. Pero sin duda será uno de los principales candidatos a ser titular de forma habitual, ya sea en una defensa de cuatro o de cinco. A sus 38 años, este será su último Mundial, y ojalá sea un broche digno a su carrera con la selección.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Dayne St. Clair, Inter Miami y Canadá

    Dayne St. Clair parecía tener todo para ser el portero titular de Canadá, menos jugar en un club de la MLS alejado de los focos. En este mercado fichó por el Inter de Miami por menos de lo que ofrecía el Minnesota United. Admitió que aceptó un recorte salarial para disputar partidos más relevantes. Veremos si le sale bien. El seleccionador canadiense, Jesse Marsch, aún no lo ha confirmado como titular, pero parece solo cuestión de tiempo.

  • Miguel Almiron Getty

    Miguel Almirón, Atlanta United y Paraguay

    El regreso de Almirón a Atlanta fue una linda historia: fue el héroe original de la franquicia y uno de los mejores jugadores de los primeros tiempos que llevó a Georgia a una gloria inesperada. Fichó por el club a principios de 2025 tras un buen paso por el Newcastle y, aunque su vuelta no ha sido de ensueño, sigue siendo una amenaza en ataque. Paraguay confiará en él para que aporte un poco de magia en un grupo complicado.

  • James Rodriguez Getty

    James Rodríguez, el Minnesota United y Colombia

    Al escribir esto, aún no se sabe si James Rodríguez volverá a Minnesota tras el Mundial. Hubo un breve rumor de que se retiraría después del torneo, lo que él mismo desmintió en directo por televisión. Los Loons le dejaron irse antes para la concentración del Mundial, pero sin aclarar si se quedará. No hay que perder el foco: James es una estrella de la selección colombiana y juega en un club de la MLS.

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    Petar Musa, FC Dallas y Croacia

    Con todo el respeto hacia la MLS, ¿quién hubiera imaginado que Croacia hallaría al sucesor de Mario Mandzukic en Texas? No es tan sencillo: el corpulento delantero no juega con Croacia desde 2018 y Andrej Kramarić fue titular en 2022. Sin embargo, tras su gol en noviembre de 2025 y su gran arranque en la MLS, se espera que esté en la pugna para la lista de este verano.

  • Minnesota United FC v Los Angeles Football ClubGetty Images Sport

    Michael Boxall, Minnesota United y Nueva Zelanda

    Boxall es un defensa aguerrido que a sus 37 años sigue brillando. Es un pilar de Nueva Zelanda y capitaneó el equipo en dos amistosos a finales de 2025. Los aficionados de Minnesota lo adoran. Probablemente sea su despedida con la selección, y ojalá sea por todo lo alto.

  • Steven MoreiraGetty

    Steven Moreira, Columbus Crew y Cabo Verde

    Cabo Verde es, ante todo, una historia bonita. Su clasificación para el Mundial fue un cuento de hadas, pero no una casualidad. El fútbol local mejora desde hace años y solo necesitaba una oportunidad. Moreira es parte de ese sueño. Ha sido una temporada complicada para el Crew, que aún busca recuperar su mejor versión tras la salida del entrenador Wilfried Nancy. Aun así, Moreira siempre ha mostrado solidez cuando está en forma.