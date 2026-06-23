Lionel Messi «sigue sorprendiendo» a sus compañeros de la selección argentina, mientras que Lisandro Martínez se ha quedado «conmovido» tras la última lección magistral del capitán en el Mundial

Tras el partido, Mac Allister destacó el impacto de Messi en la plantilla y la motivación que genera a su alrededor.

«Es el mejor jugador del mundo», afirmó Mac Allister, según Mundo Deportivo. «Todos nos entregamos por Leo. Ya hemos ganado torneos con él y es clave que esté feliz. Lo hace a su manera y le estamos muy agradecidos».

Paredes, que lleva años jugando con él, admitió: «Piensas que ya lo dio todo, pero aparece y hace algo más; nunca deja de sorprendernos».