¡Lionel Messi fue solicitado para una selfie por su propio compañero de equipo de Argentina! El ícono de Inter Miami sigue siendo la atracción principal después de posar para fotos e intercambiar camisetas con el rival al que le hizo un caño
¿Jugará Messi en la Copa del Mundo 2026? Aún no se ha tomado una decisión.
Lionel Messi, al igual que su eterno rival Cristiano Ronaldo, es consciente de que no puede seguir para siempre. Ha firmado un nuevo contrato de tres años con el equipo de la MLS Inter Miami, llevándolo hasta 2028, pero ha insinuado que su retiro internacional está cerca.
Ha ganado 196 partidos internacionales, anotando 115 goles, pero aún no ha decidido si formará parte de la defensa del título de la Copa del Mundo el próximo verano cuando el evento principal de la FIFA se dirija a Estados Unidos, Canadá y México. La expectativa es que participe en ese torneo.
¡Deslumbrado! Panichelli pide una selfie con Messi
Los entrenadores y colegas, sin embargo, buscan aprovechar al máximo cada oportunidad que tienen para trabajar con el legendario jugador. Para el nuevo jugador de Argentina, Joaquin Panichelli, quien debutó en la selección mayor contra Angola, eso significa hacerse una foto con el GOAT cuando se presente la oportunidad.
Él le contó a TyC Sports sobre su experiencia con Messi: “Crecí viéndolo, durante tanto tiempo. Estar aquí, verlo en persona. No solo a él, sino a todas las superestrellas aquí, es realmente genial. Sigue siendo un equipo de fútbol, es fútbol, e intenté estar preparado y dar lo mejor de mí. Le pedí una foto; fue realmente agradable poder compartir estos momentos con él.”
Panichelli añadió sobre su debut contra Angola, con los nueve goles que ha marcado en Francia con el Estrasburgo esta temporada, lo que le valió al jugador de 23 años su gran oportunidad: “Es un sueño hecho realidad estar aquí, y hoy pude jugar algunos minutos. Es una alegría increíble estar aquí y obtener algo de tiempo de juego. Me considero más un delantero centro. Siento que tengo las cualidades y puedo hacerlo bien. Soy tenaz; me gusta luchar y disputar balones.”
Intercambio de camisetas: ¿Qué estrella angoleña consiguió la camiseta de Messi?
Panichelli fue uno de varios debutantes en un amistoso contra Angola, ya que Kevin Mac Allister - el hermano del astro del Liverpool ganador de la Copa del Mundo, Alexis - Maximo Perrone y Gianluca Prestianni también obtuvieron sus primeros partidos.
Tuvieron la oportunidad de codearse con Messi antes de ver al superestrella del Inter Miami ser reemplazado mientras Lionel Scaloni hacía cambios. El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones estuvo en el campo el tiempo suficiente para que un afortunado oponente reclamara un memento notable.
El capitán de Angola Fredy Ribeiro se aseguró de conseguir la famosa camiseta No.10 de Messi, con un intercambio de camisetas que tuvo lugar después de que hubieran intercambiado caños durante los primeros 45 minutos de un partido que tuvo lugar en el Estadio Novembro.
Ribeiro contó a TyC Sports: “Intercambié camisetas con él en el entretiempo. La guardaré para mis hijos. Es algo que atesorarán. Ellos pidieron una foto, ¡y les traje una camiseta! Él me hizo dos caños, pero luego yo le hice uno. Dos contra uno.”
Continuó diciendo sobre el juego en sí: “Muy difícil. Tienen mucha calidad, se puede ver en su once inicial. Intentamos hacer cosas buenas y creo que tuvimos algunos aspectos positivos. Creo que mostramos una buena imagen al mundo, pero la calidad de Argentina es muy diferente.”
Retiro internacional: ¿Cuándo se despedirá Messi de Argentina?
Argentina ha asegurado su clasificación para la Copa Mundial 2026, con los campeones defensores esperados para tener un buen desempeño nuevamente, independientemente de si Messi está involucrado o no. Preferirían tener a su capitán talismánico a bordo, con un último baile contra Ronaldo siendo mencionado.
Messi probablemente se retirará del fútbol internacional después de esa competencia, habiendo logrado más logros históricos al representar a su país. Ya ha tenido una presentación final en su tierra natal, con su esposa e hijos presentes, y tiene asegurado un lugar entre los inmortales del deporte.