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Lionel Messi se une a Cristiano Ronaldo, considerado el mejor de todos los tiempos, en el club de los multimillonarios tras revelarse el patrimonio neto de la superestrella del Inter de Miami y de la selección argentina
Messi se une a Ronaldo en la élite financiera
Messi ya no es solo un titán sobre el terreno de juego; se ha convertido oficialmente en multimillonario. Según Bloomberg, el jugador de 38 años ha ganado más de 700 millones de dólares (521 millones de libras) en salarios y bonificaciones desde 2007. Después de impuestos, inversiones y patrocinios, su patrimonio supera los 1000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
Este logro sitúa al capitán del Inter de Miami junto a Ronaldo, quien fue el primer futbolista en alcanzar esta cifra tras fichar por el Al-Nassr saudí en 2023. Mientras la marca de Ronaldo se ha construido con una maquinaria de marketing extravagante, el ascenso de Messi a una fortuna de diez cifras ha sido constante, guiado por su familia y por alianzas estratégicas en Estados Unidos y Europa.
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El impacto del fichaje del Inter Miami
Aunque muchos esperaban que Messi siguiera los pasos de Ronaldo hacia Oriente Medio, rechazó un contrato de 400 millones de dólares (298 millones de libras) por temporada con la Liga Profesional de Arabia Saudí. Al explicar su decisión, Messi dijo a Mundo Deportivo: «El dinero nunca ha sido un problema para mí. Si se hubiera tratado de dinero, me habría ido a Arabia Saudí o a cualquier otro sitio».
Optó por la MLS, una decisión de ingeniería financiera. El dueño del Inter de Miami, Jorge Mas, reveló que el club le paga entre 70 y 80 millones de dólares al año, más opciones de acciones e ingresos compartidos con Apple TV. Gracias a ello, la valoración del club ha saltado a 1.450 millones de dólares, convirtiéndolo en el más valioso de EE. UU. y el 16.º del mundo, por encima del Newcastle United.
Diversificar la cartera de inversiones
La fortuna de Messi no proviene solo de sus contratos como futbolista. Con la asesoría de su padre, Jorge, y del banquero español Alfonso Nebot Armisen, el argentino ha diversificado sus inversiones en sectores como el inmobiliario y los bienes de consumo. A finales de 2024 sacó a bolsa en España un fondo inmobiliario valorado en 232 millones de dólares (173 millones de libras), que incluye varios hoteles de lujo y activos comerciales.
Además, ha entrado en el sector de la alimentación con la bebida deportiva Mas+ by Messi y la cadena argentina de restaurantes El Club de la Milanesa. Estas movidas aseguran que la marca Messi siga generando ingresos, independientemente de su rendimiento sobre el césped, siguiendo el modelo de leyendas como Michael Jordan y Roger Federer.
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Prepararse para la vida tras la jubilación
Cerca del final de su carrera, Messi ya construye una cartera de clubes: compró el Cornellá de quinta división española, invirtió en el uruguayo Deportivo LSM con Luis Suárez y su familia dirige «Los Leones» en Rosario, asegurando un legado duradero.
El ocho veces Balón de Oro ya piensa en su vida después del fútbol. En un foro empresarial en Miami, admitió: «El fútbol tiene fecha de caducidad. Los negocios me gustan y estoy aprendiendo».