La tensión sobre el terreno de juego se intensificó rápidamente después de que Union empatara el partido, y los enfrentamientos entre ambos grupos de jugadores fueron cada vez más frecuentes. Un vídeo difundido en las redes sociales mostró a Messi golpeando con la mano abierta la parte posterior de la cabeza de Quinn antes de que ambos se encararan. El árbitro del partido no tomó ninguna medida contra el capitán de Miami en ese momento, lo que dejó el altercado abierto a una revisión retrospectiva por parte de los responsables de la liga.