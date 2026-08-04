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FC Cincinnati v Inter Miami CFGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traducido por

Lionel Messi, Robert Lewandowski y la apuesta de la Liga MX para acabar con el dominio de la MLS: cinco claves que definirán la Leagues Cup 2026

FEATURES
L. Messi
R. Lewandowski
S. Surridge
J. Rondon
Inter Miami CF
Los Angeles FC
Leagues Cup

Los clubes de la MLS han ganado las tres últimas ediciones de la Leagues Cup y parecen estar bien posicionados para que sean cuatro seguidas

La Leagues Cup ha vuelto. Y esta vez, tiene muy buena pinta.

La MLS y la Liga MX jugaron con el formato durante unos años, pero ahora parecen haber dado con algo bastante atractivo. Hay 36 equipos, 18 de cada liga, divididos en las regiones Este y Oeste. Cada club disputará tres partidos de la Fase Uno contra equipos de la liga opuesta, lo que garantiza duelos entre la MLS y la Liga MX durante toda la ronda inicial.

Por primera vez, el torneo también cruza la frontera hacia el sur, con cuatro partidos programados para disputarse en México.

Los cuatro mejores clubes de la clasificación general de cada liga avanzan a los cuartos de final, que volverán a contar exclusivamente con enfrentamientos entre la MLS y la Liga MX. A partir de ahí, será el habitual formato de eliminación directa a partido único. Es una versión más pulida, más rápida y, probablemente, también un poco más divertida.

Por supuesto, aquí están todos los grandes nombres. El parón por el Mundial ya ha terminado, y parte de la resaca también se ha disipado. Lionel Messi jugará al fútbol con el Inter Miami. Robert Lewandowski estará ahí con el Chicago Fire. Y la Liga MX aporta su propia colección de estrellas, entre ellas Erik Lira, Salomón Rondón y Gilberto Mora.

Si se junta todo, esto debería dar como resultado un producto muy entretenido y con mucho picante. GOAL repasa algunas de las historias más destacadas de cara a la Leagues Cup 2026...

  • Lionel Messi Inter Miami 2026 Colorado RapidsGetty

    Los favoritos

    Pues bien, todo empieza y termina con el Inter Miami.

    Mientras Lionel Messi esté sobre el campo, Miami siempre será el equipo favorito para ganar cualquier enfrentamiento. Sin embargo, hay algunas complicaciones, y la principal es la sanción impuesta a Luis Suarez por sus actos tras la final del año pasado, que hará que se pierda seis partidos. Ha participado en cinco goles del Miami desde el Mundial, y su ausencia será muy importante.

    En otros equipos de la MLS, LAFC estará en la pelea. Llega en un gran momento últimamente. Por parte de la Liga MX, el Cruz Azul es el vigente campeón, mientras que el Club America sin duda también estará entre los aspirantes.

    • Anuncios
  • Chivas v FC Juarez - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Equipos que podrían sorprender

    En cuanto a los equipos de la MLS, no hay que mirar más allá de Chicago Fire, que podría renacer con Robert Lewandowski en la pelea. Si se enracha, tendrá opciones de llegar lejos. FC Cincinnati también está empezando a encontrar algo de forma, con Evander recuperando su mejor y elegante versión. Toluca es el vigente campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf y ha comenzado bien su andadura en la Liga MX. Chivas estará en la pelea solo por su poderío ofensivo: promedió la mayor cantidad de goles por partido en la Liga MX el año pasado.

  • Son Heung MinGetty

    Estrellas a seguir

    Lo cierto es que la mayoría de los nombres más importantes juegan en la MLS. Y, bueno, está ese tal Messi. Sigue siendo uno de los mejores jugadores del planeta y rinde constantemente con el Inter Miami. Que no marcara en su regreso a la competición en la MLS fue una sorpresa mayúscula. También están Son Heung-Min, de LAFC, y Thomas Muller, de Vancouver, de los que preocuparse, y ambos vieron puerta el fin de semana. Antoine Griezmann y Orlando City también serán puestos a prueba por una gran competencia tras una convincente vuelta a la forma. Hugo Cuypers, anteriormente en el Chicago Fire, también buscará demostrar que puede seguir viendo puerta después de fichar por Monterrey a finales de julio.

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  • imago-sport-1080503498.jpgEmilio Franco

    Jóvenes jugadores a seguir

    ¿Seguimos considerando a Brian Gutierrez un jugador joven? Cumplió 23 años en junio y lleva una eternidad en esto. Pero aún parece joven y podría tener un impacto enorme en Chivas. Lo mismo ocurre con Gilberto Mora, de Tijuana, que es una de las estrellas más brillantes del fútbol y dejó destellos con México en el Mundial.

    En la MLS estarán los sospechosos habituales. Cavan Sullivan se ha ganado un sitio en el once titular del Philadelphia Union y parece de verdad. El jugador de LAFC David Martinez puede ser irregular, pero su talento es evidente.

  • Seattle Sounders FCGetty Images

    ¿Quién está bajo presión?

    Bueno, prácticamente todos los mejores equipos de ambas ligas. Los clubes de la MLS han dominado el torneo en los últimos años, al conquistar los tres títulos con el formato actual. Miami es favorito pase lo que pase y la presión siempre está ahí. Pero, con varios partidos de clubes de la Liga MX como locales por primera vez en la historia de la competición, habrá un poco más de riesgo. América, en particular, estará obligado a ganar en casa. Y también hay que mencionar al vigente campeón, Seattle Sounders, que atraviesa una racha bastante horrible últimamente, con seis derrotas consecutivas. Necesita hacer un buen torneo.

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