Lionel Messi revela sus planes para después del retiro mientras la superestrella del Inter Miami busca seguir los pasos de David Beckham
Messi en los años otoñales de su carrera
Para muchas personas, Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. No solo por su talento y habilidades en el campo, sino por haber ganado la Copa del Mundo, múltiples trofeos alrededor del mundo y una plétora de Balones de Oro. Pero incluso el ex estrella del Barcelona, que cumple 39 años a finales de este año, es muy consciente de que no le quedan demasiados años más en el deporte. En septiembre pasado, incluso admitió que aún no había decidido si jugaría para Argentina en el Mundial de 2026.
- Getty Images Sport
Messi no se retira todavía
Messi dejó claro que no tiene deseos de retirarse todavía cuando firmó una extensión de contrato con el equipo de la Major League Soccer Inter Miami hasta 2028 a finales del año pasado. El gran argentino dijo en octubre pasado que estaba "realmente emocionado" por extender su estadía con los Herons, además de mudarse a su tan esperado nuevo estadio, Miami Freedom Park, a finales de 2026.
Dijo: "Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí. Todos estamos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en Miami Freedom Park. No podemos esperar a que esté terminado, para experimentarlo desde dentro, en nuestro nuevo hogar, y para que los aficionados también lo disfruten. Va a ser algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular."
Messi 'preferiría ser propietario'
El pasado noviembre, Messi admitió que cuando se retire, quiere entrar en el mundo de los negocios, y eso podría significar dejar el fútbol.
Dijo en el American Business Forum: "Me gusta empezar a mirar lo que podría venir después. Me gusta el mundo de los negocios; quiero seguir aprendiendo. Apenas estoy comenzando con ello. Siempre he estado 100 por ciento dedicado a mi profesión, pero sé que algo más se avecina, otro mundo, y poco a poco me estoy involucrando."
Esta semana, le dijo a Luzu TV que aunque no está en contra de ser entrenador algún día, le gustaría dirigir un club en crecimiento en el futuro, tomando inspiración del copropietario de Miami, Beckham.
Dijo el martes al canal de streaming argentino, "No me veo como entrenador. Me gusta la idea de ser manager, pero preferiría ser dueño. Me gustaría tener mi propio club, empezar desde abajo y hacerlo crecer. Poder dar a los chicos la oportunidad de desarrollarse y lograr algo importante. Si tuviera que elegir, eso es lo que más me atraería."
- AFP
¿Qué sigue para Messi?
Antes de que Messi finalmente baje el telón de su brillante carrera, estará trabajando para estar en la mejor forma y ayudar a Argentina a defender su título de la Copa del Mundo este año, mientras también intenta construir sobre el triunfo de la MLS Cup de Miami en 2026. Actualmente, sin embargo, está disfrutando de su temporada baja antes de regresar para el entrenamiento de pretemporada en las próximas semanas.