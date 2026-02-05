Goal.com
James Westwood

¿Con Lionel Messi o de regreso al Manchester United? Las siete opciones de Cristiano Ronaldo si deja Al-Nassr

De Old Trafford a Arabia Saudita: decisiones externas han marcado el camino de Cristiano Ronaldo y amenazan con alargar su sequía de títulos.

Cristiano Ronaldo se habría declarado en huelga en Al-Nassr como protesta por una supuesta falta de inversión del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, especialmente en comparación con otros clubes bajo su control, como Al-Hilal, Al-Ittihad y Al-Ahli. Según los reportes, el delantero de 41 años incluso intentó frenar el traspaso de Karim Benzema de Al-Ittihad a Al-Hilal en el último día del mercado, al considerar que se trataba de una maniobra injusta para otorgarle a su nuevo club una ventaja clara en la lucha por el título de la Saudi Pro League 2025-26.

El movimiento de Benzema se concretó pese a que Ronaldo se negó a disputar el derbi de Al-Nassr ante Al-Riyadh, y no se descarta que también boicotee el duelo del viernes frente a Al-Ittihad, el antiguo club del francés. Si no hay cambios en la política del PIF en las próximas semanas, el cinco veces ganador del Balón de Oro habría decidido pedir su salida del Al-Awwal Park al final de la temporada. Y, sinceramente, ¿quién podría culparlo?

Al-Nassr, después de todo, solo incorporó a ocho refuerzos durante el verano. Entre ellos destacan João Félix, con pasado en Chelsea y Atlético de Madrid, y Kingsley Coman, referente del Bayern Múnich, por una inversión conjunta cercana a los 90 millones de euros. A la lista se suma Íñigo Martínez, quien integró el Once de la Temporada de LaLiga tras desempeñar un papel clave en la conquista del título del Barcelona el curso pasado.

Más allá de que el PIF financiara su renovación récord en junio, Ronaldo siente que el proyecto lo ha traicionado y considera legítimo empezar a explorar otras alternativas. Con ese escenario sobre la mesa, GOAL repasa los siete destinos más probables para CR7 si decide poner fin anticipado a su etapa en Al-Nassr, comenzando por un posible y emotivo regreso a casa.

    Manchester United

    Cristiano Ronaldo firmó 27 goles en 54 partidos durante su segunda etapa en el Manchester United, tras su regreso a Old Trafford en 2021. Sin embargo, aquella aventura terminó de forma abrupta después de quedar relegado al banquillo por el neerlandés Erik ten Hag, a quien el propio jugador calificó posteriormente de “irrespetuoso”.

    Casi cuatro años después, los Red Devils podrían plantearse un tercer regreso de Ronaldo, quien asegura saber exactamente qué necesita el club para recuperar su grandeza.

    “Me entristece, porque es uno de los clubes más importantes del mundo y un club que todavía llevo en el corazón”, declaró en noviembre durante una entrevista con Piers Morgan Uncensored.
    “Hay que ir de la mano de gente inteligente, preparada, para construir una base de futuro, como hizo el Manchester United hace muchos años. Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane o David Beckham se convirtieron en grandes jugadores, pero eran jóvenes”.

    Ronaldo añadió: “Ahora mismo, el Manchester United no tiene una estructura. Espero que eso cambie en el presente y de cara al futuro, porque el potencial del club es increíble. Es uno de los clubes más importantes de este siglo”.

    El reciente nombramiento de Michael Carrick como entrenador interino sugiere que el United podría haber tomado nota de esas palabras. Un eventual regreso del eterno capitán portugués incluso podría ayudar a devolver parte de la grandeza al Teatro de los Sueños. Además, su presencia sería una valiosa curva de aprendizaje para Benjamin Šeško, fichaje valorado en 85 millones de euros, si el delantero esloveno pasara uno o dos años a la sombra del cinco veces ganador del Balón de Oro.

    Real Madrid

    “Estoy feliz en el Real Madrid y quiero quedarme y terminar allí mi carrera si es posible”, declaró Cristiano Ronaldo tras conquistar su quinto Balón de Oro en diciembre de 2017. El canterano del Sporting CP acabaría marchándose a la Juventus al verano siguiente, pero, a día de hoy, mantiene un vínculo emocional único con el club blanco.

    “Mi etapa en el Real Madrid es la más feliz de mi carrera en términos futbolísticos”, afirmó en enero de 2025. Ese lazo alimenta la posibilidad de que Ronaldo ponga el broche final a su brillante trayectoria en el Santiago Bernabéu, donde sería recibido con los brazos abiertos en un contexto de transición, con Álvaro Arbeloa intentando recomponer el proyecto tras el fallido y breve ciclo de Xabi Alonso.

    La actual gran figura del Madrid, Kylian Mbappé, ha señalado en repetidas ocasiones a Ronaldo como su “ídolo” y, desde su llegada a la capital española, ha mantenido contacto frecuente con el portugués para pedirle consejo. La posibilidad de trabajar juntos y compartir protagonismo podría parecer un escenario soñado para el francés… aunque no está exento de interrogantes.

    De hecho, una de las principales debilidades del Madrid en la actualidad es la escasa implicación defensiva de sus atacantes, con Mbappé como principal señalado. Hasta qué punto el fichaje de Ronaldo ayudaría a corregir ese problema es una incógnita que, quizá, convenga dejar en el aire.

    Newcastle United

    El Fondo de Inversión Pública (PIF) también es el accionista mayoritario del Newcastle, lo que coloca a las Urracas en una posición privilegiada para facilitar el regreso de Cristiano Ronaldo a Europa. Según Marca, ese escenario estuvo muy cerca de concretarse en 2023, ya que el primer contrato del portugués con Al-Nassr incluía una cláusula que le permitía fichar por el Newcastle en caso de que el club se clasificara para la Champions League.

    El movimiento nunca llegó a materializarse, pero la pregunta vuelve a surgir: ¿necesita ahora el Newcastle, estancado en la mitad baja de la Premier League, a un futbolista del calibre de Ronaldo? Para hacerlo posible, el club tendría que relegar a un segundo plano al dúo formado por Nick Woltemade y Yoanne Wissa, una inversión conjunta cercana a los 145 millones de euros, aunque ambos palidecen en comparación con el impacto histórico del eterno CR7.

    Ronaldo sería, sin discusión, el fichaje de mayor perfil en la historia del Newcastle. Su llegada garantizaría atención mediática global y elevaría las expectativas de inmediato, pero no cumplirlas supondría un serio revés para el proyecto saudí en Tyneside. La gran incógnita es si se trata de un riesgo que realmente merece la pena asumir.

    Inter Miami

    Cuando el excentrocampista del Arsenal, Anders Limpar, fue consultado el año pasado sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo se trasladara a la MLS, ofreció una reflexión tan sencilla como contundente.

    “Zlatan Ibrahimovic estuvo allí, Lionel Messi está allí ahora… ¿te imaginas si Cristiano Ronaldo se uniera a él? ¿Por qué no? Sería la guinda del pastel. Imaginen verlos jugar juntos: sería sencillamente increíble”, afirmó Limpar.
    “Creo que solo hay una persona capaz de hacer que eso suceda, y es David Beckham. Si me preguntas, Ronaldo debería dejar Arabia Saudí y hacer que la MLS sea más grande que nunca”.

    De hecho, Beckham ya protagonizó uno de los mayores golpes de efecto en la historia del fútbol al llevar a Messi a Miami en 2023, y no sería extraño que hubiera retomado el contacto con el entorno de Ronaldo tras conocerse su creciente desilusión en Arabia Saudí.

    Ronaldo, además, estaría motivado por dejar huella en una liga distinta, después de lo que él mismo considera haber sido una auténtica revolución del fútbol saudí. Aunque ha señalado que la MLS es “obviamente” una competición inferior a la Saudi Pro League, como apuntó Limpar, su llegada la haría de inmediato “más grande” y, potencialmente, mejor.

    Messi ha ganado dos premios MVP consecutivos y condujo al Inter Miami a su primera MLS Cup en 2025. Con ese precedente, la pregunta es inevitable: ¿qué podría salir mal si se añadiera a la ecuación la mentalidad obsesiva de Cristiano Ronaldo?

    Sporting CP

    “Sería increíble verlo terminar su carrera en el Sporting CP. Sería lo mejor, una historia preciosa para todos”, aseguró Ricardo Sá Pinto, excompañero de Cristiano Ronaldo, en una reciente entrevista con Radio Marca. 

    “Cuando amas el fútbol como Cristiano, entiendes que hay historias que solo ocurren una vez. Sería algo muy especial. La afición del Sporting se lo merece. Y él también”.

    La madre de Ronaldo, Dolores Aveiro, lleva tiempo empujando en la misma dirección. “Cristiano tiene que volver aquí”, dijo en 2021. “Si fuera por mí, ya estaría en el Sporting. Le gusta ver sus partidos y ya se lo he dicho: ‘Hijo, antes de morirme quiero verte volver al Sporting’. Él siempre responde: ‘Ya veremos’”.

    En términos de prestigio europeo, el Sporting quizá sea la opción menos atractiva para Ronaldo, pero en clave romántica es, sin duda, la más poderosa. Pasó seis años en el club lisboeta antes de fichar por el Manchester United en 2003 y, aunque es el mayor orgullo de su cantera, apenas disputó 31 partidos con el primer equipo, marcó cinco goles y no levantó ningún trofeo en el Estadio José Alvalade.

    Quedan, por tanto, asuntos pendientes en Lisboa. ¿Mejoraría al actual número 9 del Sporting, Luis Suárez, segundo máximo goleador de la Liga Portugal 2025-26 con 18 tantos en 19 partidos? Suárez es un gran definidor, aporta juego asociativo y presiona con intensidad, pero Ronaldo es Ronaldo, y solo su presencia basta para infundir respeto —y temor— a los rivales.

    Sá Pinto, entonces, no se equivoca: sería una “historia bonita”, incluso si no desembocara en un éxito tangible sobre el césped.

    Otro club saudí

    Sin embargo, es muy poco probable que a Cristiano Ronaldo le ofrezcan fuera de Oriente Medio un salario siquiera cercano a los aproximadamente 570.000 euros diarios que percibe en Al-Nassr. Si el poder económico sigue siendo uno de sus principales motores a estas alturas de su carrera, lo más sensato sería permanecer en Arabia Saudí, aunque eso no implica necesariamente continuar ligado al club de Riad.

    Desde la llegada de Ronaldo, Al-Nassr ha invertido 414 millones de euros en fichajes, una cifra superior a la de Al-Ittihad (380 millones) y Al-Ahli (386 millones), pero todavía muy lejos del desembolso de 650 millones de euros realizado por Al-Hilal. Karim Benzema es solo el último nombre rutilante de una larga lista de incorporaciones mediáticas en el campeón saudí, que conquistó la Pro League 2023-24 sin conocer la derrota, tras apostar fuerte también por futbolistas como Neymar, Rúben Neves, Malcom, João Cancelo, Kalidou Koulibaly y Darwin Núñez.

    Si no puedes vencerlos, ¿por qué no unirte a ellos? Según CBS Sports, el Fondo de Inversión Pública (PIF) presionó para que Al-Hilal fichara a Ronaldo antes del Mundial de Clubes ampliado de 2025, por lo que no resulta descabellado pensar que vuelvan a fijarse en él, incluso después de la llegada de Benzema.

    El plan maestro pasaría por reunir de nuevo a Ronaldo y Benzema, una dupla que disfrutó de un éxito sin precedentes en el Real Madrid. Allí, el francés se sacrificaba en la elaboración del juego mientras el portugués aguardaba para atacar y acaparar los focos. ¿Por qué no reactivar esa fórmula en una plantilla repleta de estrellas?

    En Al-Hilal, Ronaldo podría matar dos pájaros de un tiro: poner fin a una sequía de títulos que se extiende desde la Coppa Italia de 2021 y reafirmarse como el rostro indiscutible del fútbol saudí. Los aficionados de Al-Nassr se sentirían traicionados, pero ese, desde luego, no sería un problema para Cristiano.

    Retiro

    La retirada también está sobre la mesa, aunque Cristiano Ronaldo descartó esa posibilidad cuando habló con Canal 11 el pasado octubre.

    “La gente, especialmente mi familia, me dice: ‘Ya es hora de que lo dejes. Lo has ganado todo. ¿Por qué quieres llegar a los mil goles?’”, explicó.
    “Pero yo no lo veo así. Siento que todavía hago cosas buenas, que ayudo a mi club y a la selección, y ¿por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando llegue el momento, me sentiré realizado porque lo habré dado todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que quedan quiero disfrutarlos al máximo”.

    A Ronaldo le faltan apenas 39 goles para alcanzar esa cifra mágica de cuatro dígitos, y no lograrlo se sentiría como una tragedia, al menos desde su propia perspectiva.

    El esquivo Mundial también sigue marcando su horizonte, mientras Portugal avanza hacia la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica como uno de los candidatos. Algunos críticos sostienen que Ronaldo está frenando la evolución del equipo, señalando que solo ha marcado un gol en sus últimas diez apariciones en grandes torneos y que a menudo recrimina a sus compañeros por no buscarlo de inmediato. Sin embargo, el seleccionador Roberto Martínez ha rechazado de plano esa narrativa.

    “Para nosotros es un rematador, el máximo goleador de todos los tiempos”, afirmó el técnico el mes pasado.
    “Tener a un jugador que suma 25 goles en sus últimos 30 partidos con la selección —entre eliminatorias, amistosos y Nations League— es un regalo. Hablamos del presente, no de lo que hizo hace diez años. Su compromiso es fundamental. Es el único futbolista del mundo con más de 220 internacionalidades. Con esa experiencia y esa implicación, es un ejemplo y una inspiración para el vestuario”.

    ¿Te imaginas a Portugal sin Ronaldo? Tal vez dominaría los partidos con posesiones interminables, con Vitinha, Bruno Fernandes y João Neves llevándose todos los focos. Pero ¿para qué apostar por un fútbol elaborado cuando puedes recurrir a un jugador que siempre creerá en sí mismo para ir directo a la gloria, incluso cuando existen opciones aparentemente mejores?

    Martínez tiene razón en un punto: Ronaldo sigue siendo un regalo para el fútbol, aunque sea por el impacto mediático que genera. Que su continuidad beneficie a alguien más allá de él mismo, sin embargo, es una cuestión que, como mínimo, admite debate.

