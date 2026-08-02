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Lionel Messi regresa a la convocatoria del Inter Miami mientras el vigente campeón de la MLS Cup continúa su pugna por el Supporters' Shield
- Icon Sportswire
Messi vuelve al banquillo
Messi vuelve a la convocatoria del Miami tras tomarse un descanso de dos semanas después de la derrota de Argentina en la final del Mundial. El ocho veces ganador del Balón de Oro regresó a los entrenamientos a principios de esta semana, tras perderse el Partido de las Estrellas de la MLS durante su ausencia.
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El centro del campo del Miami empieza a tomar forma
El resto del equipo, sin embargo, está cerca de recuperar a toda su plantilla. De Paul, que fue titular en la final del Mundial y fue un jugador clave para su selección durante todo el torneo, fue incluido en el once inicial. Se une por primera vez a la leyenda brasileña Casemiro, después de que el exjugador del Manchester United impresionara en su debut en la MLS contra Montreal.
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Vuelven a confiar en Luis Suarez
El sábado supuso otra oportunidad para Luis Suarez, que ha encontrado una nueva vida bajo las órdenes del nuevo entrenador Guillermo Hoyos. El uruguayo ha marcado seis goles en sus últimos tres partidos, incluido un penalti en los últimos minutos para dar la victoria ante Montreal la semana pasada. Además, ha formado una dupla en ataque discretamente eficaz con el delantero franquicia German Berterame en las Garzas.
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Unos meses muy ajetreados por delante
El regreso de Messi es una gran noticia para el Miami, que parece dispuesto a pelear en dos frentes durante lo que queda de temporada. Tras la noche del sábado, la atención se centra en el partido del miércoles contra el Atletico San Luis como parte de un apretado calendario de la Leagues Cup.
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