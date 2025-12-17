Lionel Messi recibió un regalo increíblemente raro de 1.1 millones de dólares por parte de un multimillonario indio en la caótica 'Gira del GOAT'

El caos se apoderó del estadio Salt Lake de Kolkata el 13 de diciembre, ya que la tan esperada aparición de Lionel Messi duró apenas 25 minutos antes de ser escoltado fuera del campo en medio de figuras locales prominentes que invadieron el terreno para tomarse fotos con el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones. Más de 85,000 aficionados habían llegado para vislumbrar a la leyenda del fútbol, pero más de 100 personas, incluidos políticos, funcionarios, celebridades y personal de seguridad, abarrotaron el campo en cuanto Messi entró, obstruyendo la visibilidad y alterando el cronograma.

A medida que crecía la frustración y los fanáticos se daban cuenta de que apenas podían ver a la superestrella argentina, a pesar de haber gastado una fortuna en una entrada, el ambiente cambió rápidamente de euforia a ira. Los disturbios en el estadio se intensificaron cuando algunos seguidores comenzaron a arrancar asientos y lanzar botellas de agua al campo tras la salida de Messi. Los videos mostraron a fanáticos trepando barreras e insultando a los funcionarios mientras el evento se derrumbaba bajo la mala gestión. Los informes confirmaron que Messi, junto con sus compañeros del Inter Miami Luis Suárez y Rodrigo De Paul, fueron sacados rápidamente del recinto debido a preocupaciones inmediatas por la seguridad, ya que los organizadores perdieron el control de la situación.

El principal organizador del evento, Satadru Dutta, fue detenido por la policía tras el caos en el estadio, mientras que la ministra principal del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ordenó una investigación de alto nivel sobre el incidente.