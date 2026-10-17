Messi viajará a España la semana que viene para recibir el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El entrenador del Inter Miami, Gonzalez, confirmó que el delantero asistirá a la ceremonia en Oviedo el 22 de octubre antes de regresar a Norteamérica.

La estrella se reincorporará a la plantilla dos días después para el partido de la MLS del Inter Miami contra los New York Red Bulls en Harrison, Nueva Jersey. Pese al ajustado calendario y al largo viaje, Gonzalez insiste en que no le preocupa la disponibilidad de su capitán.

Todo el club respalda plenamente que Messi haga una pausa en la temporada para asistir al acto en España, su segundo hogar. El Inter Miami se ha asegurado una plaza en los playoffs de la MLS de 2026 tras una reciente victoria.