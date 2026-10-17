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Lionel Messi recibe luz verde para un viaje relámpago a España solo 48 horas antes de un partido del Inter Miami
Confirmado el viaje transatlántico
Messi viajará a España la semana que viene para recibir el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El entrenador del Inter Miami, Gonzalez, confirmó que el delantero asistirá a la ceremonia en Oviedo el 22 de octubre antes de regresar a Norteamérica.
La estrella se reincorporará a la plantilla dos días después para el partido de la MLS del Inter Miami contra los New York Red Bulls en Harrison, Nueva Jersey. Pese al ajustado calendario y al largo viaje, Gonzalez insiste en que no le preocupa la disponibilidad de su capitán.
Todo el club respalda plenamente que Messi haga una pausa en la temporada para asistir al acto en España, su segundo hogar. El Inter Miami se ha asegurado una plaza en los playoffs de la MLS de 2026 tras una reciente victoria.
- AFP
Gonzalez respalda a su estrella
Gonzalez destacó la enorme importancia de la ceremonia y subrayó que toda la organización animó a Messi a recibir el reconocimiento en persona. El entrenador del Inter Miami se mostró completamente tranquilo ante la posibilidad de reincorporar a Messi a la convocatoria para el partido nada más regresar.
«Sí, tiene este acto y me encanta que lo asuma de esta manera», explicó Gonzalez, según recoge ESPN. «Todo el club está de acuerdo en que debe estar allí porque es un premio muy importante, no solo para él, sino también para su familia.
»Después, por supuesto, contaré con él para el partido. Leo tiene la posibilidad, no una ventaja, y ya lo dije el otro día después del partido: quiero que esté bien. Necesita esto. Estará allí y luego contaré con él para el partido, así que no me preocupa en absoluto».
Reconocimiento histórico para Messi
El Premio Princesa de Asturias reconoce logros destacados en diversos ámbitos, como la literatura, la cooperación internacional y el deporte. La presidenta de la fundación, Teresa Perales, y el jurado eligieron al icono argentino, según se anunció en junio.
Messi hizo historia al convertirse en el primer futbolista en recibir este galardón a título individual. El premio reconoce tanto su extraordinario talento deportivo como su contribución fuera del terreno de juego.
«La verdad es que para mí es un gran orgullo poder recibir este reconocimiento por la importancia que tiene y por el hecho de que se reconozca no solo lo que hago en el campo, sino también fuera de él», dijo Messi cuando se anunció por primera vez que había ganado el premio. «Estoy muy contento y muy agradecido».
- Getty Images Sport
La atención se centra en Atlanta
Antes de partir hacia España, Messi y el Inter Miami deben centrarse en sus compromisos ligueros más inmediatos. El Inter Miami visita el sábado al Atlanta United con la intención de ganar impulso de cara a la fase final.
El Inter Miami ocupa actualmente el segundo puesto de la Conferencia Este cuando la temporada regular se acerca a su desenlace. Messi también lidera la carrera por la Bota de Oro de la MLS con 23 goles, cuatro más que el delantero del FC Dallas Petar Musa. Tras el viaje a Atlanta y la ceremonia de entre semana en Oviedo, Messi se reunirá con sus compañeros en Nueva Jersey para enfrentarse a los Red Bulls.
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