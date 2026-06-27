Lionel Messi queda fuera del próximo partido de Argentina, ya que Lionel Scaloni ha decidido dar una oportunidad a otros compañeros para que brillen

En la rueda de prensa previa al partido, Scaloni explicó su decisión. Confirmó que Messi seguiría en el equipo, pero destacó la importancia de dar minutos al resto de la plantilla.

«Lionel Messi estará en el banquillo, pero os lo digo porque sois vosotros», declaró Scaloni a los periodistas. «Lo más probable es que Messi juegue la segunda parte. Es una decisión tomada principalmente para que sus compañeros también puedan disfrutar de minutos de juego. Ya veremos cuántos minutos».

Además, justificó su política de rotaciones: «Los chicos que van a jugar mañana se merecen jugar. Forman parte del plantel y gran parte de todo lo que se ha hecho es por ellos, así que, aunque no vayan a jugar, siguen ahí. Mi esperanza como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera, aunque los jugadores sean diferentes».