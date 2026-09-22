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Lionel Messi presenta una equipación especial de Argentina para el emotivo partido de despedida contra Benín mientras la estrella del Inter Miami se prepara para su retirada internacional
El final de una era
Messi se prepara oficialmente para decir adiós al fútbol internacional. El delantero de 39 años, recién salido de una actuación destacada en su sexto Mundial, disputará su último partido con Argentina el 6 de octubre ante Benín en el Monumental.
Tras haber anunciado ya su retirada de la selección, Messi recibió una convocatoria especial del seleccionador Lionel Scaloni. Este próximo amistoso servirá como homenaje dedicado al legendario delantero dentro de la actual ventana de la FIFA.
Los aficionados de todo el mundo se preparan ahora para una noche cargada de emoción. El encuentro brindará una despedida adecuada a un jugador que ha redefinido este deporte a lo largo de su dilatada carrera.
Una camiseta para toda la vida
Para conmemorar esta ocasión histórica, se ha diseñado deliberadamente una camiseta conmemorativa para el capitán de la selección nacional. La estrella del Inter Miami acudió a las redes sociales el lunes para compartir la emocionante noticia con sus fieles seguidores. Al publicar en Instagram un vídeo en el que destacaba la parte trasera de la camiseta personalizada, Messi confirmó su expectación por el partido. «Un último partido... Una camiseta para toda la vida», escribió junto al clip.
Un legado de récord
A lo largo de un periodo extraordinario de más de dos décadas, Messi ha disputado 207 partidos con su selección. Actualmente posee los récords históricos del combinado nacional en varias categorías, con unos impresionantes 125 goles y 68 asistencias.
Su palmarés en la escena internacional es igual de asombroso e histórico. Después de conquistar el oro olímpico en los Juegos de 2008, acabó guiando a su país a títulos consecutivos de la Copa América en 2021 y 2024, además de levantar la Finalissima en 2022.
Sin embargo, su legado quedó definitivamente sellado en el Mundial de 2022 en Catar. Messi fue la figura central indiscutible cuando Argentina conquistó el mundo, lo que convierte su próxima despedida en el capítulo final de una de las carreras más laureadas de la historia de este deporte.
- AFP
La gira final de despedida
Antes del gran duelo del 6 de octubre, Argentina tiene por delante una exigente ventana internacional. El equipo de Scaloni abrirá una serie de tres amistosos contra Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Tras ese primer partido, el equipo viajará a Buenos Aires para recibir a Burkina Faso el 3 de octubre. Los dos últimos encuentros del calendario de Scaloni, incluido el esperado duelo ante Benín, se disputarán en el icónico Monumental.
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