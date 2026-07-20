Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé y los 10 mejores jugadores de la historia de la Copa del Mundo: clasificación

¿Es Miroslav Klose uno de los mejores jugadores de la historia? No. En los clubes fue un buen delantero, aunque nunca alcanzó la grandeza, pese a ser una leyenda en la Lazio.

Con Alemania, sin embargo, fue otro nivel: un delantero generoso que marcaba con facilidad. Sumó 71 goles en 137 partidos y, lo más notable, 16 de ellos en Copas del Mundo. Esos tantos le permitieron arrebatarle a Ronaldo el récord de máximo anotador del torneo en Brasil 2014.

Logró el récord en la goleada 7-1 a Brasil en Belo Horizonte, misma noche en que se convirtió en el primer jugador en disputar cuatro semifinales consecutivas.

Su regularidad fue excepcional, y cerró su carrera internacional ayudando a Alemania a vencer a Argentina en la final de 2014.

Su marca fue igualada por Lionel Messi, pero a Klose no le molesta: se declara «gran admirador» del «genio» argentino.

Aunque nunca alcanzó ese nivel, como dijo Gary Lineker, era increíble en el juego aéreo (¡cinco goles de cabeza solo en 2002!) y un cazador de goles que casi siempre respondía con su selección. De hecho, Alemania nunca perdió un partido en el que Klose marcara.