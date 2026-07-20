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World Cup GOAT GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé y los 10 mejores jugadores de la historia de la Copa del Mundo: clasificación

Opinion
World Cup
L. Messi
D. Maradona
K. Mbappe
Z. Zidane
F. Beckenbauer
Argentina
Brazil
Alemania
Francia

Ningún evento deportivo supera al Mundial. Es la cima del fútbol, donde nacen estrellas, mueren sueños y las leyendas perduran. Un gol, un pase, una entrada, un bloqueo o una parada pueden convertir a un desconocido en héroe nacional, recordado para siempre por todo un país.

¿Quiénes son los mejores de los mejores, la flor y nata del Mundial? ¿Qué jugadores han brillado en el escenario más grandioso del fútbol como ningún otro? Hablamos de las figuras que dejaron huella no en un solo Mundial, sino en varios.

A continuación, GOAL se atreve a clasificar a los 10 mejores de la historia, aunque aún nos preguntamos si estábamos en nuestras cabales al dejar fuera a Garrincha, Vava, Jairzinho, Romario, Paolo Rossi, Paolo Maldini, Lothar Matthäus, Uwe Seeler, Michel Platini, Bobby Moore, Johan Cruyff y Mario Kempes.

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    10Miroslav Klose (Alemania)

    ¿Es Miroslav Klose uno de los mejores jugadores de la historia? No. En los clubes fue un buen delantero, aunque nunca alcanzó la grandeza, pese a ser una leyenda en la Lazio.

    Con Alemania, sin embargo, fue otro nivel: un delantero generoso que marcaba con facilidad. Sumó 71 goles en 137 partidos y, lo más notable, 16 de ellos en Copas del Mundo. Esos tantos le permitieron arrebatarle a Ronaldo el récord de máximo anotador del torneo en Brasil 2014.

    Logró el récord en la goleada 7-1 a Brasil en Belo Horizonte, misma noche en que se convirtió en el primer jugador en disputar cuatro semifinales consecutivas.

    Su regularidad fue excepcional, y cerró su carrera internacional ayudando a Alemania a vencer a Argentina en la final de 2014.

    Su marca fue igualada por Lionel Messi, pero a Klose no le molesta: se declara «gran admirador» del «genio» argentino.

    Aunque nunca alcanzó ese nivel, como dijo Gary Lineker, era increíble en el juego aéreo (¡cinco goles de cabeza solo en 2002!) y un cazador de goles que casi siempre respondía con su selección. De hecho, Alemania nunca perdió un partido en el que Klose marcara.

    • Anuncios
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    9Zinedine Zidane (Francia)

    Zinedine Zidane, uno de los personajes más fascinantes de la historia del fútbol, era tan elegante como temperamental: el genio imperfecto por excelencia. En ningún otro lugar quedó mejor patente esta dualidad que en el Mundial.

    En su debut en 1998, fue expulsado por pisar a Fuad Anwar, de Arabia Saudí, pero Francia llegó a cuartos sin él y Zidane, ya de vuelta, marcó dos goles en la final ante Brasil y dio el título a los anfitriones.

    Cuatro años más tarde, en Japón y Corea del Sur, los Bleus cayeron de forma sensacional en la primera ronda, y hubo que convencer a Zidane para que se retractara de su retirada de la selección y participara en la campaña de su país en 2006.

    «Lo que voy a decir puede sonar exagerado, pero es la verdad: Dios existe y ha vuelto a la selección francesa», afirmó con entusiasmo Thierry Henry antes del torneo en Alemania.

    En Alemania brilló, pero en la final su ira resurgió: le propinó un cabezazo a Marco Materazzi, quien había insultado a su hermana.

    Zidane lo explicó así: «Mi pasión, mi temperamento y mi sangre me hicieron reaccionar». Aun así, su visión, elegancia y determinación le valieron el Balón de Oro del torneo.

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    8Gerd Müller (Alemania)

    Gerd Müller fue, sencillamente, el mejor goleador de la historia. La leyenda del Bayern de Múnich era rapidísima en los primeros cinco metros y, pese a su baja estatura y complexión fuerte, dominaba el juego aéreo.

    Pero, sobre todo, tenía un instinto goleador excepcional que lo convertía en el depredador definitivo del área. De hecho, Franz Beckenbauer admitió que prefería jugar con Müller antes que contra él, pues ni siquiera él podía contenerlo en los entrenamientos.

    Con Alemania marcó 69 goles en 62 partidos y fue igual de letal en los Mundiales.

    En 13 partidos de dos Copas marcó 14 goles, incluido el de la final de 1974 ante Países Bajos, que dio el título a Alemania.

    «He marcado goles mejores», admitió Müller más tarde, «pero el más importante fue el que nos convirtió en campeones del mundo». Ese tanto lo convirtió en un icono del torneo.

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  • WC2002-GER-BRA-CAFU CUP-KISSAFP

    7Cafu (Brasil)

    En Italia, Cafú fue apodado «Il Pendolino» (tren de alta velocidad), perfecto para un lateral derecho que recorría la banda sin descanso. Sir Alex Ferguson bromeó diciendo que el brasileño debía tener dos corazones para mantener ese ritmo.

    Cafú era un fenómeno de la naturaleza y una inspiración para toda una generación de laterales derechos, que trataban de copiar su capacidad de actuar como extremo sin descuidar la defensa.

    Disputó cuatro Mundiales y jugó tres finales, récord absoluto. No fue titular en la de 1994, pero entró por lesión de Jorginho y ayudó a dejar la portería a cero, clave en la victoria por penaltis ante Italia.

    Para Francia 1998 ya era visto como el mejor lateral derecho ofensivo del mundo. Aunque Brasil perdió la final ante el anfitrión, Cafú conquistó su segundo título —el primero como capitán— tras vencer 2-0 a Alemania en Yokohama.

    Fue el culmen de su carrera y, en una imagen inolvidable, levantó el trofeo desde lo alto del podio y pensó: «Misión cumplida».

  • FOOTBALL-WORLD CUP-GERMANYAFP

    6Franz Beckenbauer (Alemania)

    Glenn Hoddle dijo: «Lo que distingue a un gran jugador es su capacidad para ser igual de eficaz jugando en diferentes épocas». Se refería a Franz Beckenbauer, que disputó tres Mundiales consecutivos en una época de grandes cambios en el fútbol y brilló en todos porque lideró ese cambio.

    «Der Kaiser» fue un centrocampista polifacético que pasó a jugar en defensa y, aunque no inventó el puesto de líbero, sí se convirtió en su máximo exponente.

    Fue clave en el subcampeonato de Alemania Occidental en 1966, con cuatro goles, y volvió a marcar en la victoria sobre Inglaterra en México 1970. Sin embargo, se le recuerda sobre todo por terminar «El partido del siglo» con el brazo dislocado en un cabestrillo, tras negarse a salir cuando Alemania ya había agotado sus dos cambios en la semifinal perdida contra Italia.

    Así, aunque muchos aficionados neutrales lamentaron la derrota de Johan Cruyff y la “Naranja Mecánica” en la final de 1974, nadie cuestionó que Beckenbauer mereciera al fin el título tras el 2-1 de Alemania Occidental sobre Holanda en Múnich. Era, como dijo Karl-Heinz Rummenigge, «el jugador perfecto»: versátil, con estilo y sustancia.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    5Kylian Mbappé (Francia)

    Kylian Mbappé aún no ha conquistado la Liga de Campeones ni el Balón de Oro, y apenas tiene 27 años. Sin embargo, su condición de leyenda del Mundial es indiscutible.

    En su primera fase final, celebrada en Rusia en 2018, Mbappé fue nombrado Mejor Jugador Joven del Torneo tras marcar cuatro goles durante el triunfo de Francia, incluido uno en la final, convirtiéndose así en el primer adolescente en lograrlo desde Pelé en 1958. «Bienvenido al club», escribió el icono brasileño en las redes sociales. «Es genial tener compañía».

    Cuatro años después marcó el segundo hat-trick en una final (solo lo había logrado Sir Geoff Hurst), aunque no bastó para revalidar el título. Aun así, se llevó la Bota de Oro y sumó ya cuatro goles en finales, récord histórico.

    En 2026, con 10 tantos, se convirtió en el máximo anotador de la historia del torneo, alcanzando 22 goles en solo 22 partidos y conquistando su segunda Bota de Oro, algo inédito antes de su irrupción.

  • Brazilian forward Ronaldo celebrates after scoringAFP

    4Ronaldo (Brasil)

    Por qué Ronaldo sufrió un ataque convulsivo antes de la final del Mundial de 1998 sigue siendo un misterio. Lo que sí sabemos es que el partido habría sido muy diferente si el delantero brasileño hubiera estado en óptimas condiciones físicas y mentales en París.

    Por entonces era el delantero más temido del fútbol. «O Fenómeno» justificaba su apodo: un jugador único, con la explosividad de un velocista y la técnica de un extremo. Pese a ser un fantasma de sí mismo en la derrota 3-0 ante Francia, Ronaldo fue nombrado mejor jugador del torneo gracias a sus actuaciones previas.

    Curiosamente no obtuvo el Balón de Oro de 2002 —que fue para Oliver Kahn—, pero el torneo de Corea del Sur y Japón supuso su redención: el ‘9’ brasileño marcó ocho goles en siete partidos, incluidos dos en la final.

    «Poco a poco me voy dando cuenta de lo que ha pasado», declaró el delantero tras perderse casi cuatro años por lesiones. «Mi felicidad y mis emociones son tan grandes que me cuesta asimilarlo. Ya he dicho antes que mi gran victoria fue volver a jugar al fútbol, volver a correr y volver a marcar goles. Pero esta victoria, que supone nuestro quinto título mundial, ha coronado mi recuperación y el trabajo de todo el equipo».

  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    3Diego Maradona (Argentina)

    Nadie dominó un Mundial como Diego Maradona en 1986. En la cima de su carrera y totalmente centrado en el fútbol, el jugador más talentoso que ha visto este deporte se preparó a conciencia para México ’86.

    Tras años de excesos en Nápoles, se preparó con disciplina para México 86, decidido a borrar el trago amargo de España 82, cuando fue expulsado contra Brasil en la segunda fase de grupos tras sufrir múltiples faltas.

    En México no hubo quien lo detuviera: Argentina marcó 14 goles en su ruta al título y él intervino en 10. Su doblete en cuartos ante Inglaterra, con el gol de «la Mano de Dios» y otro de zurda, lo inmortalizó.

    Su legado se empañó al dar positivo en un control antidopaje en EE. UU. 94, y sigue siendo una figura polémica. Pero su estatus como uno de los grandes del Mundial es incuestionable: toda su carrera fue, como dijo su excompañero Jorge Valdano, él contra el mundo, y en México 1986 ganó.

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2Lionel Messi (Argentina)

    Durante más de 15 años, Lionel Messi mantuvo un nivel de excelencia constante que lo distinguió del resto de jugadores en la historia del fútbol. Sin embargo, su estatus como el mejor de todos los tiempos seguía siendo cuestionado, ya que aún no había ganado un Mundial. Messi estuvo a punto de conseguirlo en 2014, cuando recibió el Balón de Oro, pero no el trofeo que más ansiaba, ya que Argentina sufrió una agonizante derrota en la prórroga ante Alemania en Río de Janeiro.

    Tras caer ante Francia en octavos del Mundial de Rusia 2018, muchos creyeron que su oportunidad había terminado. Sin embargo, en Catar, con 35 años, Messi desafió al tiempo con la mejor actuación individual desde Diego Maradona en 1986.

    Tras salvar a Argentina de una eliminación temprana, se convirtió en el primer jugador en anotar en fase de grupos, octavos, cuartos, semis y final. Además, fue nombrado mejor del partido en cada ronda eliminatoria, así que su segundo Balón de Oro fue un trámite.

    Se pensó que se retiraría de la selección tras ganar en Catar, pero regresó para su sexta Copa y, con ocho goles y cuatro asistencias, llevó a Lionel Scaloni a otra final y confirmó su lugar como el mejor de la historia.

  • Pele Brazil Italy 1970 World Cup finalGOAL

    1Pelé (Brasil)

    ¿Quién podría ser el número uno —al menos por ahora— sino «El Rey»? Pelé es el único jugador que ha ganado tres Mundiales. Aunque en 1962 apenas jugó por lesión, brilló en 1958 y 1970.

    Con solo 17 años conquistó Suecia: entró en el once, brilló en la eliminatoria, marcó el gol del triunfo ante Gales en cuartos, un histórico hat-trick en semifinales contra Francia y un doblete en la final ante los anfitriones. Just Fontaine ganó la Bota de Oro con 13 goles, pero el francés admitió: «Cuando vi a Pelé, sentí que debía colgar las botas».

    Doce años después, en México, lideró a la que muchos consideran la mejor selección de la historia y marcó cuatro goles, incluido el de la final 4-1 contra Italia.

    «Antes del partido me dije: “Está hecho de carne y hueso, como todo el mundo”», recordó el defensa azzurri Tarcisio Burgnich. «Pero me equivoqué».