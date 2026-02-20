¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? La exestrella del Real Madrid y del PSG revela que los dos mejores jugadores de todos los tiempos no le impresionaron tanto como un delantero «increíble»

Tras haber compartido vestuario con la realeza del fútbol tanto en el Madrid como en el PSG, Navas tiene una perspectiva única sobre la grandeza. El veterano portero pasó años defendiendo la portería detrás de Ronaldo en España antes de jugar junto a Messi y Kylian Mbappé en Francia. Sin embargo, cuando se le pidió que identificara al jugador con más talento natural, Navas pasó por alto a los múltiples ganadores del Balón de Oro.

El «Tico Volador» reveló que Neymar es el jugador que realmente le impresionó en los entrenamientos y durante los partidos. A pesar de los historiales de Messi y Ronaldo, Navas señaló el talento impredecible y el dominio de ambos pies del brasileño como las características que lo diferencian de todos los demás compañeros de equipo con los que se ha encontrado a lo largo de sus dos décadas en la élite.

«Estamos hablando de grandes estrellas y de los mejores de las últimas décadas, pero por su talento en el campo, Neymar me impactó mucho», declaró Navas a AS. «Hacía lo que quería con el balón, daba igual si era con la izquierda o con la derecha. Cuando lo veía en los partidos, sentía que era como cuando jugaba con mis hijos. Ney es un jugador increíble».