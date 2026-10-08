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imago-sport-1084243918.jpgISI Photos
Adhe Makayasa
Traducido por

Lionel Messi, nombrado socio honorario de River Plate mientras su legendaria carrera con Argentina alcanza un emotivo final en el Monumental

L. Messi
Argentina
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Lionel Messi ha recibido un reconocimiento formal de River Plate tras su última aparición internacional en suelo nacional ante Benín. El conjunto argentino conmemoró la histórica ocasión entregando al icónico creador de juego unos honores del club dentro del Estadio Monumental, en celebración de su vínculo duradero con la principal catedral del fútbol del país.

  • Un homenaje histórico corona una despedida icónica

    La directiva de River invistió oficialmente a Messi como socio honorario del club momentos antes del saque inicial ante Benín. La presentación privada tuvo lugar en el despacho de la Presidencia del Estadio Monumental junto a Stefano Di Carlo. El delantero recibió un carné institucional de socio, una placa conmemorativa y una camiseta especial del 125.º aniversario con su apellido y el icónico número 10.


  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    Los Giants rinden homenaje a una leyenda

    Di Carlo entregó el prestigioso reconocimiento en nombre de todos los integrantes y aficionados de River Plate. El homenaje sirvió como un sentido agradecimiento por más de dos décadas de servicio con la camiseta celeste y blanca. Aquel momento del martes 6 de octubre subrayó el máximo respeto del gigante de Buenos Aires por la figura decisiva del fútbol argentino moderno.

  • Una conexión monumental define el legado internacional

    El estadio ha desempeñado un papel fundamental a lo largo del recorrido de Messi desde que estrenó allí su cuenta goleadora ante Uruguay en 2008. El recinto se convirtió en el escenario en el que más brilló como local, con 19 goles en 28 partidos, incluidos memorables hat-tricks contra Bolivia. Ese vínculo tuvo un final a la altura ante un estadio lleno, cuando el veterano se despidió con un gol y dos asistencias en una victoria por 3-0 sobre Benín.

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