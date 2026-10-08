Lionel Messi, nombrado socio honorario de River Plate mientras su legendaria carrera con Argentina alcanza un emotivo final en el Monumental

El estadio ha desempeñado un papel fundamental a lo largo del recorrido de Messi desde que estrenó allí su cuenta goleadora ante Uruguay en 2008. El recinto se convirtió en el escenario en el que más brilló como local, con 19 goles en 28 partidos, incluidos memorables hat-tricks contra Bolivia. Ese vínculo tuvo un final a la altura ante un estadio lleno, cuando el veterano se despidió con un gol y dos asistencias en una victoria por 3-0 sobre Benín.