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«Lionel Messi no molesta a sus compañeros», mientras que Cristiano Ronaldo es un «accidente a punto de ocurrir» para Portugal en las eliminatorias del Mundial, afirma una leyenda del fútbol inglés
Portugal y el problema de Ronaldo
El exinternacional inglés Barnes cree que Portugal tiene un problema importante con Ronaldo. La selección se clasificó segunda para los octavos de final, a cinco puntos de Colombia, y su capitán solo marcó dos goles en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán.
En una entrevista con Betfred, el comentarista advirtió que la gran confianza del delantero podría alterar la armonía del equipo. «Miro a esos jugadores de Portugal y, uno por uno, son futbolistas increíbles. Bruno Fernandes puede crear problemas al rival y cree que es el jugador más importante, pero lo mismo piensa Cristiano Ronaldo, y ese es un problema que el seleccionador tendrá que resolver», afirmó Barnes.
- AFP
Un accidente a punto de ocurrir
El exextremo advirtió que la situación podría empeorar si el entrenador deja fuera a Ronaldo en partidos clave. Además, Barnes cree que el éxito continuo de Messi avivará la presión que Ronaldo ejerce sobre sus compañeros de la selección portuguesa.
Barnes añadió: «Deberá decidir si deja fuera a Cristiano ante los rivales más fuertes; eso puede ser un problema, sobre todo si Messi sigue brillando, porque afectará a Cristiano, que exigirá más a sus compañeros y se enfadará si las cosas no salen como él quiere. Es un desastre anunciado».
Messi une a la selección argentina
Al hablar de Argentina, Barnes admitió que no le sorprende el gran rendimiento de Messi. La selección sudamericana se clasificó con el máximo de puntos, en gran parte gracias a los seis goles que su capitán marcó en la fase de grupos. Destacó el ambiente de armonía y respeto mutuo que reina en la plantilla.
Barnes señaló: «No me sorprende lo que hace: tiene calidad y gestiona bien sus partidos. Los jugadores lo aceptan y él los acepta a ellos, así que Messi no tiene que moverse demasiado por el campo, pero a sus compañeros no les importa porque lo quieren, ya que es humilde y los respeta; de hecho, juegan para él, pero con Portugal es un poco diferente. No creo que los jugadores estén del todo contentos con Ronaldo porque la forma en que reacciona cuando no recibe el balón molesta a los jugadores, mientras que Messi no molesta a sus compañeros».
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¿Y ahora qué?
Portugal vive un momento clave: se mide a Croacia en dieciseisavos. El seleccionador debe decidir el papel de Ronaldo para mantener la armonía.
Mientras tanto, Argentina quiere prolongar su buena racha ante Cabo Verde, respaldada por un plantel entregado a Messi. Estos estilos de liderazgo opuestos marcarán el futuro inmediato de ambas selecciones.