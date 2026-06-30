El exinternacional inglés Barnes cree que Portugal tiene un problema importante con Ronaldo. La selección se clasificó segunda para los octavos de final, a cinco puntos de Colombia, y su capitán solo marcó dos goles en la victoria 5-0 sobre Uzbekistán.

En una entrevista con Betfred, el comentarista advirtió que la gran confianza del delantero podría alterar la armonía del equipo. «Miro a esos jugadores de Portugal y, uno por uno, son futbolistas increíbles. Bruno Fernandes puede crear problemas al rival y cree que es el jugador más importante, pero lo mismo piensa Cristiano Ronaldo, y ese es un problema que el seleccionador tendrá que resolver», afirmó Barnes.