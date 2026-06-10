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Lionel Messi, «muy ilusionado», se muestra optimista sobre las posibilidades de Argentina de revalidar el título mundial tras marcar un gol que ha batido un récord en el último partido de preparación
Messi vuelve a estar en plena forma
Messi volvió a demostrar por qué es clave para Argentina. En la victoria 3-0 sobre Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, el rosarino entró en el minuto 70 y, con un preciso penal, sentenció el partido y alcanzó 117 goles con su selección tras recuperarse de una pequeña molestia física.
Tras el partido, Messi declaró a TyC Sports: «Lo disfruté desde el principio; llevaba tiempo queriendo jugar pese a la molestia. Me sentí muy bien y con ganas de empezar para dejar atrás los miedos y jugar con libertad. Tenemos una semana para llegar en forma al partido inaugural».
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Se bate el récord de Labruna
A los 38 años, 11 meses y 14 días, Messi se convirtió en el jugador de más edad en marcar con la Albiceleste. El récord lo tenía Ángel Labruna desde 1957, cuando anotó a los 38 años, nueve meses y ocho días frente a Brasil. Su presencia ante Islandia fue su partido 199 con Argentina, récord absoluto del país.
Aunque ya no tiene el récord de goles, Labruna sigue siendo el jugador de mayor edad en disputar un partido con la selección: jugó el Mundial de 1958 en Suecia con 39 años y 260 días. Messi cumplirá 39 durante este Mundial, así que no podrá superar esa marca.
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La ambición intacta de un equipo ganador
Messi afirmó que los éxitos pasados no han reducido la intensidad de Argentina. El capitán recordó que mantienen la misma mentalidad de Catar y que su compromiso es total para el debut contra Argelia.
Preguntado por la posibilidad de repetir el título, el ’10’ respondió: «Como siempre, cada vez que empieza una competición, sobre todo un Mundial, estoy muy emocionado. Dije que este grupo no defraudaría y lo ha demostrado este año: compite sin importar el rival y mantiene el mismo deseo y entusiasmo. Es un grupo ganador que siempre quiere más. Iremos paso a paso, como siempre, pero con gran entusiasmo, emoción y convicción en lo que somos capaces de hacer».
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Una advertencia directa para sus rivales
Messi sabe que ser campeones es una gran responsabilidad para Argentina, pero advirtió que no será fácil derrotarlos. El capitán resaltó la competitividad de la era Scaloni y pidió a la afición que confíe en los jugadores, que ya han mostrado su carácter en los partidos más difíciles.
Sobre el compromiso del equipo, Messi afirmó: «Este grupo se merece todo lo que le está pasando. Vamos a darlo todo como siempre. A veces sale, a veces no, pero en los últimos años hemos conseguido buenos resultados. Es difícil y cada vez más, pero nos hemos acostumbrado y vamos a intentarlo de nuevo. Quizá salga o quizá no, así es el fútbol. No duden de que a nuestros rivales les costará ganarnos porque somos un equipo muy competitivo».