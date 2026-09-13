El gol fue el 99.º de Messi en todas las competiciones con el Inter Miami, lo que le sitúa en 19 tantos en liga y en solitario en lo más alto de la carrera por la Bota de Oro de la MLS. El jugador de 39 años ya había estrellado antes un balón en la madera durante la primera mitad, en una actuación ofensiva muy dinámica. Sin embargo, su aportación individual acabó viéndose empañada por otro despiste defensivo tardío del equipo local.