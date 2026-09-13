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FBL-MLS-MIAMI-NASHVILLEAFP
Adhe Makayasa

Traducido por

Lionel Messi marca un golazo, pero el Inter Miami se queda sin la victoria cuando el Nashville SC rescata un empate tardío en el duelo de la Conferencia Este

L. Messi
Inter Miami CF vs Nashville SC
Inter Miami CF
Nashville SC
Major League Soccer

Parecía que Lionel Messi había inspirado al Inter Miami hacia una victoria vital con un espectacular gol en la segunda parte contra el líder de la Conferencia Este, Nashville SC. Sin embargo, las Garzas se quedaron sin los tres puntos cuando Sam Surridge marcó en los últimos instantes del tiempo añadido para rescatar un dramático empate 2-2 para los visitantes en el Nu Stadium el sábado por la noche.

  • El gol del empate en el tiempo añadido deja atónito a

    Surridge rompió la línea defensiva de Miami para rematar el pase de Andy Najar en el minuto cuatro, antes de que un peligroso córner de Messi se desviara en Reed Baker-Whiting y acabara dentro. El argentino luego encontró la escuadra desde 18 metros tras asociarse con Rodrigo De Paul pasada la hora de juego. Sin embargo, Surridge volvió a marcar desde cerca en lo más profundo del tiempo añadido para castigar una mala marca y forzar un empate 2-2.


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  • Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images Sport

    Messi se acerca a la marca de los 100 goles

    El gol fue el 99.º de Messi en todas las competiciones con el Inter Miami, lo que le sitúa en 19 tantos en liga y en solitario en lo más alto de la carrera por la Bota de Oro de la MLS. El jugador de 39 años ya había estrellado antes un balón en la madera durante la primera mitad, en una actuación ofensiva muy dinámica. Sin embargo, su aportación individual acabó viéndose empañada por otro despiste defensivo tardío del equipo local.

  • La diferencia en el título sigue siendo amplia

    El resultado deja a Miami con una sola victoria en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones. El equipo de Guillermo Hoyos sigue segundo en la Conferencia Este con 45 puntos en 25 partidos, pero dejó pasar una oportunidad de oro para recortar distancias con el líder. Nashville regresa a casa con su cómoda ventaja de nueve puntos en la cima completamente intacta.

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  • Inter Miami CF v Nashville SCGetty Images Sport

    La final de la copa espera

    Miami debe resetearse de inmediato mientras se enfrenta al conjunto mexicano Cruz Azul en la final de la Campeones Cup del miércoles. El partido ofrece una oportunidad inmediata de conquistar un título antes de que el próximo entrenador, Kily Gonzalez, tome las riendas una vez que se apruebe su permiso de trabajo. Nashville volverá a la acción liguera el próximo sábado, cuando reciba al Chicago Fire.

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