¿Lionel Messi «maldito» por una apuesta de 1,5 millones de dólares? Drake admite su jugada para la final del Mundial entre Argentina y España, aunque su apoyo no siempre gusta

La superstición, conocida como la «maldición de Drake», afirma que cualquier deportista o equipo que reciba su apoyo público fracasará.

La preocupación crece tras sus recientes pérdidas millonarias: en febrero apostó un millón de dólares a los New England Patriots en la Super Bowl y perdió; luego perdió otros 300 000 dólares al respaldar a Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz en el US Open.

Fuera del fútbol americano, sus apuestas en otros deportes también han terminado en pérdidas millonarias. Según Marca, solo en fútbol ha perdido más de 1,9 millones de dólares. TheDrakeCurse, sitio que sigue sus apuestas públicas, lo marca como “maldito” y le atribuye un acierto del 36,8 % en casi 90 apuestas de alto riesgo.