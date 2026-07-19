Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
messi Getty Images
Donny Afroni

Traducido por

¿Lionel Messi «maldito» por una apuesta de 1,5 millones de dólares? Drake admite su jugada para la final del Mundial entre Argentina y España, aunque su apoyo no siempre gusta

L. Messi
World Cup
España vs Argentina
Argentina
España

Lionel Messi y Argentina se preparan para la final del Mundial contra España, pero una superstición acecha: el rapero Drake apostó fuerte por la Albiceleste, y algunos temen que su famosa “maldición” se cumpla.

  • Drake refuerza su apuesta por Argentina con una inversión masiva

    Messi está acostumbrado a la presión, pero ahora, mientras se prepara para capitanear a Argentina frente a España en la final del Mundial de la FIFA 2026, ha surgido una nueva historia fuera del terreno de juego. Drake ha revelado que apostó 1,5 millones de dólares a que los sudamericanos ganarán en 90 minutos.

    Si acierta, podría ganar unos 5,1 millones. Aunque el rapero canadiense confía en el talento del ocho veces ganador del Balón de Oro, la noticia ha inquietado a la afición argentina.


    • Anuncios
  • CM Grafica Venezia Drake 16 9Getty Images/Calciomercato

    Las últimas derrotas avivan las supersticiones de cara a la final

    La superstición, conocida como la «maldición de Drake», afirma que cualquier deportista o equipo que reciba su apoyo público fracasará.

    La preocupación crece tras sus recientes pérdidas millonarias: en febrero apostó un millón de dólares a los New England Patriots en la Super Bowl y perdió; luego perdió otros 300 000 dólares al respaldar a Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz en el US Open.

    Fuera del fútbol americano, sus apuestas en otros deportes también han terminado en pérdidas millonarias. Según Marca, solo en fútbol ha perdido más de 1,9 millones de dólares. TheDrakeCurse, sitio que sigue sus apuestas públicas, lo marca como “maldito” y le atribuye un acierto del 36,8 % en casi 90 apuestas de alto riesgo.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    La lucha de Argentina contra los malos augurios

    Hay un precedente alentador para el equipo de Lionel Scaloni: Drake ganó un millón de dólares al apostar por Argentina en la final del Mundial 2022, donde venció a Francia en los penaltis.

    Pese al revuelo, Argentina se apoyará en su talento, no en la superstición. Messi ya superó la llamada «maldición de IShowSpeed» al inicio del torneo, cuando la presencia del popular streamer se veía como un mal presagio.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Lionel MessiGetty Images

    Messi contra Yamal: el enfrentamiento definitivo

    Frente a la sólida defensa de España, liderada por jugadores del Barcelona, Argentina vive una final tan mental como física. Para Messi es un círculo que se cierra: el astro del Inter de Miami se mide a la joven revelación Lamine Yamal.

    Argentina busca ser la tercera selección en ganar dos Mundiales seguidos, logro que afianzaría el legado de Messi.

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG