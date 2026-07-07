Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Diego Maradona Lionel MessiGetty/GOAL
Moataz Elgammal

Traducido por

¡Lionel Messi logra una primicia en el Mundial desde los tiempos de Diego Maradona! El mágico argentino emula a su compatriota en una emocionante remontada en el Mundial frente a Egipto

L. Messi
Argentina
World Cup
Argentina vs Egipto
D. Maradona
Egipto

Lionel Messi igualó el récord de Diego Maradona en el Mundial tras llevar a Argentina a una remontada 3-2 sobre Egipto. El capitán anotó dos goles en los minutos finales, clasificó a cuartos y consolidó su legado.

  • Una remontada histórica deja al mundo boquiabierto

    Argentina protagonizó una de las remontadas más espectaculares del torneo al derrotar a Egipto 3-2 en octavos. La selección sudamericana se vio 2-0 abajo tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico.

    Según OptaJoe, Argentina perdía 2-0 en el 78’, el momento más tardío en que un equipo ha estado dos goles abajo en un Mundial y ha remontado sin prórroga. Messi inició la remontada al empatar en el 83’, tras el tanto de Cristian Romero. Luego, Enzo Fernández marcó de cabeza en el descuento para dar la victoria a la Albiceleste y romper los sueños egipcios.


    • Anuncios

  • Igualando un hito legendario

    La goleada se debió a una exhibición de Messi, que igualó una marca estadística sin precedentes en cuatro décadas. El argentino atormentó a la defensa egipcia con goles, cinco regates y cinco ocasiones creadas.

    OptaJoe lo resumió así: «Solo Messi (2026 vs. Egipto) y Maradona (1986 vs. Bélgica) han marcado, completado >5 regates y creado >5 ocasiones en un partido de la @FIFAWorldCup». Al igualar a Diego Maradona, Messi volvió a cargar a su selección en los momentos más críticos y dictó el ritmo del partido hasta provocar el colapso egipcio.


  • Una racha goleadora sin precedentes

    Más allá de su brillantez creativa, Messi ha alcanzado cotas goleadoras extraordinarias en este torneo. Aunque falló un penalti anterior ante el portero Mostafa Shobeir, mantuvo la compostura para marcar cuando más importaba. Su gol del empate en los últimos minutos significa que ya suma ocho goles en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Según OptaJoe, es la mejor marca desde las 10 dianas de Gerd Müller en 1970. Su acierto demuestra la evolución de Messi y mantiene a Argentina como una amenaza ofensiva pese a la presión de las rondas finales en Norteamérica.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De cara a los cuartos de final

    Argentina se prepara para los cuartos de final, impulsada por su histórica victoria 3-2. Con Messi en su mejor nivel y batiendo récords, el equipo es muy peligroso. Sus rivales necesitarán defensas perfectas para frenarlo, mientras Argentina busca otro título mundial.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse