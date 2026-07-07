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¡Lionel Messi logra una primicia en el Mundial desde los tiempos de Diego Maradona! El mágico argentino emula a su compatriota en una emocionante remontada en el Mundial frente a Egipto
Una remontada histórica deja al mundo boquiabierto
Argentina protagonizó una de las remontadas más espectaculares del torneo al derrotar a Egipto 3-2 en octavos. La selección sudamericana se vio 2-0 abajo tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico.
Según OptaJoe, Argentina perdía 2-0 en el 78’, el momento más tardío en que un equipo ha estado dos goles abajo en un Mundial y ha remontado sin prórroga. Messi inició la remontada al empatar en el 83’, tras el tanto de Cristian Romero. Luego, Enzo Fernández marcó de cabeza en el descuento para dar la victoria a la Albiceleste y romper los sueños egipcios.
Igualando un hito legendario
La goleada se debió a una exhibición de Messi, que igualó una marca estadística sin precedentes en cuatro décadas. El argentino atormentó a la defensa egipcia con goles, cinco regates y cinco ocasiones creadas.
OptaJoe lo resumió así: «Solo Messi (2026 vs. Egipto) y Maradona (1986 vs. Bélgica) han marcado, completado >5 regates y creado >5 ocasiones en un partido de la @FIFAWorldCup». Al igualar a Diego Maradona, Messi volvió a cargar a su selección en los momentos más críticos y dictó el ritmo del partido hasta provocar el colapso egipcio.
Una racha goleadora sin precedentes
Más allá de su brillantez creativa, Messi ha alcanzado cotas goleadoras extraordinarias en este torneo. Aunque falló un penalti anterior ante el portero Mostafa Shobeir, mantuvo la compostura para marcar cuando más importaba. Su gol del empate en los últimos minutos significa que ya suma ocho goles en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Según OptaJoe, es la mejor marca desde las 10 dianas de Gerd Müller en 1970. Su acierto demuestra la evolución de Messi y mantiene a Argentina como una amenaza ofensiva pese a la presión de las rondas finales en Norteamérica.
- Getty Images Sport
De cara a los cuartos de final
Argentina se prepara para los cuartos de final, impulsada por su histórica victoria 3-2. Con Messi en su mejor nivel y batiendo récords, el equipo es muy peligroso. Sus rivales necesitarán defensas perfectas para frenarlo, mientras Argentina busca otro título mundial.
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