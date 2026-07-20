Lionel Messi llora tras perder la final del Mundial contra España, y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, rinde homenaje al «mejor de todos los tiempos», de 39 años

Tras el torneo de 2026, muchos se preguntan si fue la última vez que vimos a Messi con la camiseta a rayas azules y blancas. Aunque había dicho que se despediría en 2022, el veterano delantero jugó su sexta Copa del Mundo y batió el récord.

El seleccionador Lionel Scaloni admitió no haber hablado aún con el jugador y añadió: «Espero que todos se sientan orgullosos de él, porque es el mejor futbolista que ha pisado un campo».



