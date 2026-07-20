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Lionel Messi llora tras perder la final del Mundial contra España, y el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, rinde homenaje al «mejor de todos los tiempos», de 39 años
Un final desgarrador para el mejor de todos los tiempos
A sus 39 años, Messi había sido el protagonista del torneo, pero no repitió sus hazañas de 2022. Mientras el confeti dorado caía sobre la selección española, el argentino cruzaba el campo con los hombros caídos y el rostro abatido. Algunos españoles, conscientes de la importancia del momento, se acercaron a consolar al abatido capitán antes de la entrega del trofeo. La imagen del ocho veces ganador del Balón de Oro llorando abiertamente fue, para muchos, la más emblemática de la noche.
- AFP
El futuro de Messi con la selección sigue incierto.
Tras el torneo de 2026, muchos se preguntan si fue la última vez que vimos a Messi con la camiseta a rayas azules y blancas. Aunque había dicho que se despediría en 2022, el veterano delantero jugó su sexta Copa del Mundo y batió el récord.
El seleccionador Lionel Scaloni admitió no haber hablado aún con el jugador y añadió: «Espero que todos se sientan orgullosos de él, porque es el mejor futbolista que ha pisado un campo».
Torres marca en los últimos minutos y hunde a Argentina
España conquistó su segundo título mundial de forma dramática: Ferran Torres marcó a los 37 segundos de la segunda parte de la prórroga. Así se esfumaron las esperanzas de Argentina de ser la primera selección masculina en revalidar el título desde Brasil en 1962, dejando a Messi y a sus compañeros devastados en East Rutherford.
«Cuando tienes a Messi en el otro lado, bueno, estás nervioso», declaró Torres tras el partido. «Al fin y al cabo, siempre dependimos de nosotros mismos. Siempre sacamos adelante nuestro fútbol, y lo hemos vuelto a demostrar».
- Getty Images Sport
España lidera las estadísticas
El marcador estuvo igualado hasta el final, pero las estadísticas mostraron el dominio de España. La Roja superó a Argentina con 20 tiros a puerta por 2 y completó 845 pases, frente a 433 de la Albiceleste. El seleccionador Luis de la Fuente reconoció: «La idea era mantener a Messi a raya».
La estrategia funcionó: Messi apenas tocó el balón 54 veces. Con 80 663 espectadores animando, la defensa española mantuvo su disciplina.
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