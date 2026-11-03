El impacto cultural de Messi en la MLS y en el fútbol mundial volvió a quedar patente en las ventas de su camiseta. Aunque Lamine Yamal, del Barcelona, le arrebató al ganador de ocho Balones de Oro el primer puesto en ventas entre los jugadores de todos los clubes del mundo, Messi sigue liderando las ventas en la MLS por cuarto año consecutivo. Su influencia, sin duda, ha situado a Miami entre los clubes que más productos oficiales venden en todo el mundo. Según Marca, solo otros cuatro clubes de fútbol vendieron más equipaciones que Miami y ningún otro club de la MLS entró entre los diez primeros.