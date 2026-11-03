¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Atlanta United FC v Inter Miami CFGetty Images Sport
Thomas Hindle
Traducido por

Lionel Messi lidera las ventas de camisetas de la MLS por cuarto año consecutivo, mientras Robert Lewandowski sube con fuerza y Cavan Sullivan entra entre los diez primeros

Inter Miami CF
L. Messi
Chicago Fire FC
R. Lewandowski
Major League Soccer
USA

La estrella del Inter Miami Leo Messi ha liderado las ventas de camisetas de la MLS por cuarta temporada consecutiva, según anunció la liga el martes por la tarde. Messi encabezó una lista repleta de estrellas en la que figuran Son Heung-Min, del LAFC; Robert Lewandowski, del Chicago Fire; y la joven promesa Cavan Sullivan, del Philadelphia Union. Los jugadores llegados a mitad de temporada tuvieron una presencia destacada, con dos grandes fichajes entre los cinco primeros.

  • imago-sport-1085410032.jpgIcon Sportswire

    Messi vuelve a marcar el camino

    El impacto cultural de Messi en la MLS y en el fútbol mundial volvió a quedar patente en las ventas de su camiseta. Aunque Lamine Yamal, del Barcelona, le arrebató al ganador de ocho Balones de Oro el primer puesto en ventas entre los jugadores de todos los clubes del mundo, Messi sigue liderando las ventas en la MLS por cuarto año consecutivo. Su influencia, sin duda, ha situado a Miami entre los clubes que más productos oficiales venden en todo el mundo. Según Marca, solo otros cuatro clubes de fútbol vendieron más equipaciones que Miami y ningún otro club de la MLS entró entre los diez primeros.

  • imago-sport-1085015789.jpgNurPhoto

    El Mundial da un impulso a Lewandowski

    Sorprendentemente, sin embargo, el Mundial impulsó las ventas de camisetas de los jugadores llegados del extranjero. Desde su llegada a Chicago en junio, Lewandowski lideró las ventas de camisetas entre todos los jugadores, incluido Messi. Antoine Griezmann, que fichó por Orlando City en marzo pero no jugó hasta el verano, también entró entre los cinco primeros tras el Mundial.

  • Cavan Sullivan, Philadelphia UnionGetty

    Cavan Sullivan va escalando posiciones en la clasificación

    La presencia estadounidense entre los diez primeros fue, eso sí, limitada: solo un jugador de la selección masculina de Estados Unidos logró entrar en la lista. Se trató de Cavan Sullivan, que acaparó titulares al batir varios récords con el Philadelphia Union tras consolidarse como habitual del primer equipo en junio. Su gran tramo final de temporada, en el que estableció un nuevo récord de participaciones en goles entre los adolescentes de la MLS, llevó al Union, que hasta entonces estaba hundido, a un puesto de playoff.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Los Angeles Football Club v LA GalaxyGetty Images Sport

    El top 10 completo

    JUGADOR

    EQUIPO

    1. Leo Messi

    Inter Miami

    2. Son Heung-Min

    LAFC

    3. Thomas Muller

    Vancouver Whitecaps

    4. Robert Lewandowski

    Chicago Fire

    5. Antoine Griezmann

    Orlando City

    6. Cavan Sullivan

    Philadelphia Union

    7. Denis Bouanga

    LAFC

    8. Luis Suarez

    Inter Miami

    9. Hany Mukhtar

    Nashville SC

    10. Rodrigo De Paul

    Inter Miami