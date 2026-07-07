Lionel Messi llegó al Mundial 2026 con la meta de revalidar el título, pero sus recientes fallos desde el punto de penalti centran el debate. Tras errar ante Egipto en Atlanta —donde Yasser Ibrahim había adelantado a los africanos—, se convirtió en el primer jugador en fallar dos penaltis en una misma edición (sin contar tandas).

A este tropiezo se suma otro frente a Austria en la misma Copa. A pesar de su condición de mejor de la historia, la presión psicológica desde los once metros parece afectar al veterano, que sigue guiando a su selección en la exigente fase eliminatoria de Norteamérica.



