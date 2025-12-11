+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
Chris Burton

VÍDEO: Lionel Messi habla inglés y se roba las cámaras tras la histórica victoria del Inter Miami en la MLS Cup

Lionel Messi fue captado hablando inglés durante la final de la MLS Cup 2025 mientras demuestra su progreso como bilingüe en Miami.

  • La trayectoria de Messi: de Barcelona a París y finalmente a Miami

    Messi pasó 21 años vinculado a los gigantes de LaLiga, el Barcelona, incorporándose a su academia siendo apenas un adolescente. Allí no tuvo barreras lingüísticas que superar, mientras reescribía los libros de récords en Cataluña y conquistaba ocho Balones de Oro.

    En 2021, se trasladó al Paris Saint-Germain como agente libre, pero su estancia en la capital francesa duró solo dos años y no le exigió interactuar demasiado con los locales. Tras atravesar un periodo complicado en el Parc des Princes, Messi decidió perseguir el “sueño americano” al aceptar la oferta de David Beckham y compañía.

  • Mira a Messi captado por la cámara del árbitro hablando inglés

  • Trofeo 47: Messi se consagra como el jugador más laureado de la historia.

    Messi junto a su esposa Antonela y sus tres hijos se asentaron rápidamente en el sur de Florida y consolidó su estatus como el jugador más laureado de todos los tiempos. Tras liderar al Inter Miami hacia los títulos de la Leagues Cup y el Supporters’ Shield, el trofeo número 47 llegó con la histórica victoria en la MLS Cup.

    Como capitán de los Herons, Messi tiene la responsabilidad de interactuar con los árbitros. Aunque muchos compañeros hablan por él, el astro argentino de 38 años también quiere comunicar su mensaje directamente.

    Un video captado por la cámara del árbitro durante la final ante Vancouver muestra que Messi puede expresarse en inglés básico cuando es necesario, debatiendo una decisión y preguntando: “¿No hay falta?”

  • TOPSHOT-FLB-MLS-MIAMI-VANCOUVERAFP

    ¡Messi amplía su vínculo! Firma extensión de contrato con Inter Miami por tres años más

    Messi aún no se siente completamente seguro para dar entrevistas en inglés, pero domina lo suficiente para comunicarse. Además, tiene varios años por delante en Miami para ampliar su vocabulario.

    Su reciente extensión de contrato mantendrá al astro argentino con los campeones de la MLS hasta 2028. Durante ese tiempo se buscarán más títulos, mientras se espera que el No.10 participe en la defensa del título mundial con Argentina en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

