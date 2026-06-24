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Lionel Messi ha sido homenajeado con una estatua de 85 pies en Argentina por sus hazañas en el Mundial
Un monumento que bate récords en la Patagonia
El homenaje demuestra el impacto que Messi sigue teniendo en su país natal. La estructura, de 26 metros (85 pies) y 70 toneladas de acero, se inauguró en la remota localidad petrolera de Cutral Co. El escultor local Aldo Beroisa dedicó 18 meses a esculpirla, capturando el momento en que Messi se arrodilló en el estadio de Lusail tras la victoria de Argentina en el Mundial de 2022.
«Es el embajador natural de Argentina», declaró Beroisa a The Associated Press. «Para mí fue muy importante, no solo como artista, sino como argentino».
La obra lo muestra sujetando la camiseta albiceleste y señalando al cielo, en homenaje a su abuela. Aunque Cutral Co es más industrial que turística, desde la inauguración ha recibido a numerosos visitantes.
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Aún más grande que el homenaje a la India
Esta nueva instalación supera con creces un intento anterior de rendir homenaje al delantero a gran escala. Durante la gira promocional «GOAT Tour» celebrada en la India el pasado diciembre, se erigió en Calcuta una estatua de 21,3 metros. Sin embargo, las autoridades de Bengala Occidental ordenaron recientemente su desmantelamiento por motivos de seguridad, ya que, según se informó, se balanceaba con el viento.
«Se ha determinado que la estatua de la leyenda del fútbol argentino no es segura», explicó el diputado estatal Sharadwat Mukherjee. «Hemos observado que la estatua se balancea con el viento». Mientras las autoridades indias buscan un lugar más estable para rearmarla, el nuevo monumento patagónico se erige oficialmente como la estatua más grande dedicada al ocho veces ganador del Balón de Oro.
Messi sigue batiendo récords sobre el terreno de juego
La presentación coincide con otro hito del capitán argentino. El lunes, en la victoria 2-0 sobre Austria, Messi marcó dos goles y llegó a 18 en Copas del Mundo, superando el récord de Miroslav Klose y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.
Con 38 años —cumplirá 39 este miércoles—, su longevidad en la élite sigue siendo inigualable. Este logro ha avivado la “Messimania” que arrasa en Argentina y ha creado el escenario ideal para la inauguración de la gigantesca estructura de acero en la Patagonia y otros muchos homenajes en todo el país.
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Espíritu comunitario y participación de los aficionados
Más allá del acero y la piedra, surgen homenajes modestos pero apasionados. En un barrio de Buenos Aires, el artista Leonel García acaba de terminar un mural a gran escala con los nombres de 1.300 aficionados. Messi agradeció el gesto en un video: «Es una locura… Muchísimas gracias a todos, a quienes lo apoyaron, pasaron por aquí y siguen viniendo».
La obra lo muestra relajado, disfrutando de un amistoso tras Catar, y simboliza la alegría que trajo al país tras 36 años sin título mundial. García resaltó su poder unificador: «Messi trae alegría, une al mundo y el mural también, porque aquí llega gente de todas partes, clases y ideologías».