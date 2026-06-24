Lionel Messi ha sido homenajeado con una estatua de 85 pies en Argentina por sus hazañas en el Mundial

El homenaje demuestra el impacto que Messi sigue teniendo en su país natal. La estructura, de 26 metros (85 pies) y 70 toneladas de acero, se inauguró en la remota localidad petrolera de Cutral Co. El escultor local Aldo Beroisa dedicó 18 meses a esculpirla, capturando el momento en que Messi se arrodilló en el estadio de Lusail tras la victoria de Argentina en el Mundial de 2022.

«Es el embajador natural de Argentina», declaró Beroisa a The Associated Press. «Para mí fue muy importante, no solo como artista, sino como argentino».

La obra lo muestra sujetando la camiseta albiceleste y señalando al cielo, en homenaje a su abuela. Aunque Cutral Co es más industrial que turística, desde la inauguración ha recibido a numerosos visitantes.