«¡Lionel Messi ganó eso por ti!» - El exjugador del Real Madrid Wesley Sneijder critica al «infantil» Nicolás Otamendi por burlarse de Vinicius Junior con un tatuaje de la Copa del Mundo

El partido de la Liga de Campeones se vio envuelto en la polémica, ya que una serie de incidentes dentro y fuera del campo provocaron la suspensión temporal del encuentro. El juego se detuvo durante unos 10 minutos después de que Vinicius se viera envuelto en un acalorado altercado con los aficionados del Benfica. La situación se intensificó cuando surgieron acusaciones de que el joven centrocampista del Benfica, Gianluca Prestianni, había dirigido comentarios racistas hacia la estrella brasileña, lo que provocó la indignación tanto de los jugadores como de los aficionados.

El enfrentamiento no terminó ahí, ya que varios compañeros de Vinicius en el Real Madrid corrieron a su lado, lo que aumentó aún más la tensión. Según se informa, Kylian Mbappé se enfrentó directamente a Prestianni, acusándolo de comportamiento racista. El incidente rápidamente atrajo la atención generalizada en las redes sociales, y los aficionados y expertos debatieron los acontecimientos mientras el drama se desarrollaba tanto en el campo como en las gradas.

Mientras los jugadores se enfrentaban en medio de la interrupción por el protocolo contra el racismo, Otamendi le enseñó a Vinicius sus tatuajes de la Copa del Mundo, la Finalissima y la Copa América, convirtiendo un momento tenso en un momento cómico para el exjugador del Madrid.