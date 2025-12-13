Lionel Messi finalmente juega frente a los fanáticos indios después de que la gira tomara un giro caótico en Kolkata

Cuando Messi aterrizó en Calcuta en las primeras horas del sábado, miles de aficionados se presentaron en el aeropuerto para dar la bienvenida a la leyenda del fútbol. El capitán del Inter Miami estaba acompañado por sus compañeros de equipo Luis Suárez y Rodrigo De Paul, mientras el trío de los Herons se dirigía a su hotel en medio de una gran euforia.

Un entusiasmo similar era visible entre los aficionados desde temprano por la mañana, ya que casi 85,000 fans visitaron el estadio Salt Lake para echar un vistazo a su estrella favorita. Sin embargo, la visita de Messi al estadio se acortó y los futbolistas fueron evacuados rápidamente del lugar debido a preocupaciones de seguridad reportadas. Los miles de aficionados en el estadio apenas pudieron ver el rostro de Messi durante su corta aparición de 20 minutos, lo que los dejó descontentos. Asientos fueron arrancados y arrojados al campo del estadio Salt Lake, mientras que videos de la agencia de noticias india ANI mostraban a aficionados que habían escalado una valla para lanzar objetos al campo. El principal organizador del evento, Satadru Dutta, fue detenido debido a la mala gestión tras el caos en el estadio, y la ministra principal del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ha ordenado una investigación de alto nivel.