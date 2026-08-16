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Lionel Messi falla su TERCER penalti consecutivo mientras el Inter Miami es aplastado por Nashville en una goleada de cuatro tantos
Los problemas de Messi desde el punto de penalti continúan
La magia parece haberse desvanecido momentáneamente para Messi, que vivió una noche para olvidar en Tennessee. Con el Inter Miami perdiendo 1-0 en el minuto 23, el veterano tuvo una oportunidad de oro para igualar el marcador desde el punto de penalti. Sin embargo, su disparo raso fue desviado con maestría por el portero del Nashville Brian Schwake.
Las estadísticas ponen de relieve la magnitud de los actuales problemas del argentino desde los 11 metros. Este último fallo marca la primera vez desde 2014 que Messi falla tres penaltis consecutivos, según ESPN. Esta racha no deseada comenzó durante la campaña de la Copa del Mundo de este verano, después de fallar sus lanzamientos ante Austria y Egipto.
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Nashville se da un festín en el Geodis Park
A pesar de que Telasco Segovia empató justo antes del descanso, Nashville SC tomó el control total del partido en la segunda parte. Hany Mukhtar recordó a la liga su calidad con un doblete letal, mientras que Sam Surridge añadió un tercero con una delicada definición de tacón. La defensa de Miami se vino abajo bajo la presión, y la frustración quedó en evidencia cuando Messi vio una tarjeta amarilla por sus protestas durante la jugada previa al tercer gol de Nashville.
El golpe definitivo llegó en el tiempo añadido tras un error cómico del portero de Miami Rocco Ríos Novo. El guardameta resbaló cuando estaba muy lejos de su área, lo que permitió que un balón en largo de Schwake llegara hasta Mukhtar, que acompañó la pelota hasta el fondo de la portería vacía.
La tragedia personal que se cierne sobre Messi
Este partido supuso la primera titularidad de Messi desde el trágico fallecimiento de su padre y representante durante muchos años, Jorge Messi. El jugador de 39 años ha estado lidiando con una enorme carga emocional y recientemente admitió que no está seguro de cómo continuar en este deporte sin la guía de su padre.
Los problemas de Messi se vieron agravados por la pura mala suerte en los instantes finales del partido. En un frenético ataque de la segunda parte, el delantero vio cómo su disparo se estrellaba en ambos postes sin cruzar la línea, antes de que otro intento fuera anulado por fuera de juego.
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Hoyos se muestra desafiante en medio de una carga «emocional»
Hablando tras la derrota, el técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, se negó a activar las alarmas e insistió en que la dura derrota solo impulsará el desarrollo continuo de su equipo.
«Una derrota así no nos va a parar; seguimos creciendo», dijo. «Hoy descansaremos y mañana volveremos a trabajar en nuestros objetivos. No pierdes tus objetivos por una sola derrota; al contrario, vamos a apuntar más alto, seguir creciendo y continuar con el desarrollo de la plantilla.
«Estoy agradecido por todo lo que hicieron los jugadores. La gente puede fijarse en la derrota por 4-1, pero el equipo soportó una enorme carga emocional; hay que estar ahí, en el campo, para entenderlo. Así que, más allá del resultado desfavorable, hubo cosas muy valiosas sobre el terreno de juego, y eso es lo que realmente me importa».
El equipo de Hoyos afronta ahora un calendario sin tregua, ya que el entrenador prepara a su plantilla para una complicada visita al Philadelphia Union el miércoles. El Inter Miami necesita con urgencia una victoria para recuperar algo de impulso y recortar la distancia con Nashville en la clasificación de la Conferencia Este. Sin embargo, con las dudas aún presentes sobre la longevidad de Messi y la fragilidad defensiva del equipo, el camino hacia la recuperación se presenta empinado.
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