Lionel Messi explica por qué lloró tras marcar el primero de sus tres goles en la victoria de Argentina ante Argelia en el Mundial, y Lionel Scaloni afirma que el «increíble» capitán «será el mejor mientras quiera»

La superestrella del Inter Miami marcó tres goles en Kansas City, pero su celebración en la primera parte sorprendió a los aficionados. Después de abrir el marcador desde fuera del área, el jugador de 38 años se mostró muy emocionado y, más tarde, admitió que sus lágrimas no tenían que ver con convertirse en el primer futbolista en disputar seis finales de Mundial.

«¿Por qué lloré? Fue algo ajeno al fútbol», declaró Messi tras el partido. «Pasé unos días difíciles, pero estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros porque siempre estuvieron a mi lado, dándome fuerza para superarlo».



