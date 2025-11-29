Getty Images
'Tenemos que hablar con Lionel Messi primero' - Ex jugador del Barcelona revela cómo la leyenda del club 'tenía el poder' para detener su impactante transferencia
Bajo escrutinio en Barcelona
Cuando Kevin-Prince Boateng llegó a España, ya estaba en el punto de mira. Resurgieron viejas citas que sugerían que había crecido admirando al Real Madrid, e incluso había dicho años antes que podría haber jugado para el Real Madrid si se hubiera esforzado más. Sin embargo, rápidamente las descartó durante su primera rueda de prensa.
"Soy jugador del Barcelona y Lionel Messi es el mejor jugador de este mundo y de todos los mundos", declaró a la prensa el exinternacional ghanés nacido en Alemania. "¿Por qué se ríen? Es la verdad, lo ha demostrado con todo lo que ha ganado en los últimos 10 años. Es un gran honor [estar en el Barcelona] porque Messi es el mejor jugador del mundo y Luis Suárez el mejor delantero del mundo. Juegan de maravilla y poder jugar a su lado es un gran regalo".
Añadió: "A mi edad, el puesto de nueve me viene perfecto, pero para un entrenador, creo que un jugador como yo es un plus porque puedo jugar en diferentes posiciones, pero me siento muy bien como nueve. No he hablado con el entrenador [Ernesto Valverde], pero sé que no he venido para ser titular porque hay jugadores increíbles en este equipo. Estoy aquí por mi experiencia y para ayudar. Estoy aquí para jugar bien y firmar más años aquí, ese es mi objetivo".
"Si Messi decía que no, se acababa"
Ahora, Boateng ha descrito en detalle vívido el momento en que la casi finalizada transferencia fue abruptamente pausada. Todos los principales responsables de la toma de decisiones en el club, el presidente Josep Maria Bartomeu, el entrenador Ernesto Valverde, y ambos directores deportivos, incluido Eric Abidal, habían dado su aprobación total. Todo parecía listo para que Boateng firmara. Pero luego vino la sorpresa.
"Si Messi hubiera dicho que no, la transferencia no habría ocurrido", afirmó en el podcast de YouTube Unscripted. "En ese momento, había dos directores deportivos. Uno de ellos era Eric Abidal, y él dijo, 'Sí, te queremos.' El otro director deportivo dijo, 'Te queremos'. El presidente (Bartomeu) me quería, el entrenador (Valverde) también, así que dije, '¡Perfecto, firmemos mañana!' Ellos respondieron, 'No, primero tenemos que hablar con Leo.' Él tenía ese poder. Me fui a dormir esperando que Messi aprobara mi fichaje. Si él hubiera rechazado, no habría firmado por el Barcelona."
La "mentira" del Real Madrid y una imagen cuidadosamente gestionada
Hablando más tarde con Rio Ferdinand en VIBE with FIVE, Boateng reveló que el Real Madrid había sido su club favorito al crecer, pero insistió en que decir eso al llegar a Cataluña habría sido imposible.
Al ser preguntado cuál era su club favorito, dijo: "Apoyé al Hertha Berlín, donde crecí y luego, lo siento, Blaugrana…los fanáticos del Barcelona me van a odiar ahora, pero el Real Madrid. No podía decir eso en la conferencia de prensa [cuando firmé por el Barcelona]. Me dijeron que nunca podría decir eso. Porque de lo contrario no podemos jugar contigo."
Agregó: "Dos años antes, cuando estaba en Las Palmas, me preguntaron en una conferencia de prensa quién era el mejor jugador del mundo y dije 'en este mundo Ronaldo, en la galaxia Messi' y luego me preguntaron mi club favorito y dije 'Real Madrid'. Luego, la primera pregunta fue cuál es tu club favorito, dije ‘Barcelona’. Creo que cualquiera habría hecho lo mismo, quería ponerme esa camiseta una vez en el Camp Nou. Es una de las mayores mentiras que he contado."
Ferdinand, él mismo familiarizado con la política futbolística, respondió: "Los futbolistas mienten…mentimos todo el tiempo, hombre."
Periodo corto pero un gran logro
El impacto de Boateng en el campo para Barcelona se limitó a solo cuatro apariciones, ninguna de ellas particularmente memorable. Pero terminó la temporada con una medalla de campeón de La Liga. Para un jugador que había pasado por Las Palmas, Eintracht Frankfurt y Sassuolo, fue un capítulo extraordinario en su carrera tardía.
