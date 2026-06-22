¡Lionel Messi es el rey del Mundial! El ídolo argentino se convierte en el máximo goleador de todos los tiempos tras superar la decepción del penalti fallado ante Austria

En una tarde histórica en Dallas, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia del Mundial. A pocos días de cumplir 39 años, el capitán argentino marcó su gol 17 en fases finales y superó el récord de 16 que tenía Miroslav Klose.

Llegó en plena forma y ya había recortado distancias con un hat-trick en el 3-0 ante Argelia. Ahora, su certero remate frente a Austria lo consagra como el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.