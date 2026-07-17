«Lionel Messi es el pasado, Lamine Yamal es el futuro»: Joan Laporta, emocionado ante el duelo de héroes del Barcelona en la final del Mundial entre Argentina y España

Laporta destacó la relevancia de ver a Messi y Yamal como estrellas de equipos rivales en la final. Elogió la enorme aportación de Messi al Barcelona y señaló a Yamal como el próximo gran referente del club.

«Messi también ha llegado a la final, y estoy encantado», declaró Laporta a RAC1. «Es un motivo de orgullo para La Masía. Messi es el pasado y el presente, y Lamine es el presente y el futuro. Estamos muy contentos de contar con lo que es el auténtico estilo de juego del Barça.

«Como presidente, me enorgullece haber formado a estos dos jugadores en casa, y si a ellos les sumamos a Joan García, Eric García, [Pau] Cubarsi, que está cuajando un Mundial espectacular, [Dani] Olmo, Gavi, Pedri, Ferran [Torres]… Es espectacular».