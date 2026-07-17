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«Lionel Messi es el pasado, Lamine Yamal es el futuro»: Joan Laporta, emocionado ante el duelo de héroes del Barcelona en la final del Mundial entre Argentina y España
La Masia acapara toda la atención
Laporta está en Nueva York, de cara a la final del Mundial en el MetLife Stadium, donde Argentina y España se medirán con varios ex y actuales jugadores del Barça. España tiene ocho futbolistas del Barcelona, mientras que Messi capitanea a Argentina.
Laporta afirmó que la influencia del club será evidente durante toda la final y destacó la capacidad de La Masía para formar talentos de élite. También subrayó la importancia de ver a los canteranos del Barcelona competir en el mayor escenario internacional, independientemente de qué equipo levante el trofeo.
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Messi y Yamal: el relevo generacional
Laporta destacó la relevancia de ver a Messi y Yamal como estrellas de equipos rivales en la final. Elogió la enorme aportación de Messi al Barcelona y señaló a Yamal como el próximo gran referente del club.
«Messi también ha llegado a la final, y estoy encantado», declaró Laporta a RAC1. «Es un motivo de orgullo para La Masía. Messi es el pasado y el presente, y Lamine es el presente y el futuro. Estamos muy contentos de contar con lo que es el auténtico estilo de juego del Barça.
«Como presidente, me enorgullece haber formado a estos dos jugadores en casa, y si a ellos les sumamos a Joan García, Eric García, [Pau] Cubarsi, que está cuajando un Mundial espectacular, [Dani] Olmo, Gavi, Pedri, Ferran [Torres]… Es espectacular».
La influencia de Barcelona sigue siendo evidente
Laporta considera la final una nueva muestra del éxito del Barcelona en la formación de talentos mundiales gracias a La Masía. Con varios jugadores del club representando a España y a Messi liderando Argentina, cree que la filosofía futbolística del Barcelona sigue influyendo en el máximo nivel.
Elogió a la actual generación del Barcelona: «Estamos muy orgullosos de nuestros ocho jugadores. Es muy importante para ellos y, como presidente, estoy satisfecho y agradecido por su talento.
«A nivel de selecciones, es el mejor partido posible, con estilos distintos, y el árbitro deberá dejar huella. Argentina es más agresiva, mientras que España juega más cohesionada, con un estilo similar al del Barça. El Barça es el mejor y todos lo reconocen».
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Te espera el escenario más importante
Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial, con una fuerte presencia del Barcelona en ambos equipos. El partido no solo decidirá quiénes serán los campeones del mundo, sino que también supondrá una nueva oportunidad para que los canteranos de La Masía —desde Messi hasta Yamal, pasando por la actual selección española del Barcelona— dejen su huella en el mayor escenario del fútbol.
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