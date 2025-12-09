Lionel Messi es el MVP indiscutible de la MLS, pero ¿está Inter Miami haciendo lo suficiente para construir algo sostenible a su alrededor?

Lionel Messi ha sido nombrado Jugador Más Valioso de la MLS.

¿Necesitamos decir más? ¿Hay algo que intelectualizar aquí? El mejor jugador del planeta - sí, todavía - ha sido nombrado el mejor jugador en su liga doméstica.

¿Qué más esperabas? ¿Quién más podría ser? Lionel Messi será el mejor jugador en la Major League Soccer hasta que ya no quiera jugar en la Major League Soccer. Si este deporte se tratara solo de talento, Messi sería el mejor futbolista del mundo hasta sus 50 años. Es prácticamente imposible subestimar lo bueno que es.

También es inútil argumentar a favor de cualquier otra persona como MVP. La temporada pasada - sí, Messi lo ganó entonces también - se podía hacer un caso semi-convincente. Cucho Hernández fue excelente. Luis Suárez podría haber dividido el voto. La victoria de Messi este año fue completa y totalmente merecida. Anders Dreyer terminó en segundo lugar después de una temporada maravillosa para San Diego. Pero hay niveles aquí.

Sin embargo, de alguna manera, en medio de todo esto, hay tensión. Messi es la elección clara para MVP - y probablemente entrará la próxima temporada como el favorito nuevamente - pero el campo a su alrededor se está fortaleciendo. Son Heung-Min de LAFC se perfila como una amenaza real, y Thomas Muller de los Vancouver Whitecaps debería plantear su propio desafío. La sensación de inevitabilidad alrededor de Messi puede pronto dar paso a una competencia genuina, lo que solo fortalecerá la MLS.

Para Miami, sin embargo, el premio eleva las expectativas. Han ganado la MLS Cup, llevados principalmente por la brillantez de Messi en la final. El club estará inaugurando el Miami Freedom Park y probablemente encontrará la manera de mantener una plantilla llena de estrellas la próxima temporada, pero aún no ha logrado construir un equipo equilibrado alrededor de Messi. Su carrera en los playoffs fue un excelente ejercicio de estar en forma en el momento adecuado, pero todavía hay preguntas sobre cuán preparado está este equipo para sobrevivir a largo plazo. Y si esto es más que un evento único para un MVP consistente, Miami necesita ser inteligente en el mercado de transferencias.