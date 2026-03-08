Getty/GOAL
«¡Lionel Messi es demasiado!» - Presnel Kimpembe explica por qué su «loco» excompañero del PSG está por encima de Cristiano Ronaldo
Kimpembe zanja el debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos.
El defensa central francés Kimpembe ha dado su opinión sobre la larga rivalidad entre los dos iconos del fútbol. Tras compartir vestuario con Messi en el Parque de los Príncipes entre 2021 y 2023, fue testigo de primera mano de su genio diario.
Al recordar el momento en que se enteró de que el delantero se marchaba a París, Kimpembe admitió que la noticia causó conmoción en la plantilla. Lo confesó abiertamente en el canal de YouTube de Just Riadh: «¿La llegada de Leo Messi al PSG? Una locura... una locura... Estaba como loco. Cuando llega al PSG, te sientes muy feliz. Te dices a ti mismo: "El mejor jugador del mundo está en mi equipo"».
La diferencia entre el talento y el trabajo duro
Cuando se le pidió explícitamente que eligiera entre los dos mejores jugadores de la era moderna, el ganador de la Copa del Mundo de 2018 fue decisivo en su preferencia. Kimpembe declaró: «Me gustan los dos, pero diría que el equipo de Messi. Es demasiado fuerte. También me gusta mucho Ronaldo, porque sabes que es un gran trabajador. Messi nació con ese talento. Ronaldo también nació con él, pero lo moldeó a su manera.
Messi es demasiado, hermano. Cuando jugabas rondos con él, la calidad técnica... intentabas presionarlo, pero él ya lo había visto todo y te engañaba... era una locura».
Caminos divergentes para las leyendas del fútbol
Desde que compartieron equipo, los protagonistas de esta gran rivalidad se han trasladado a diferentes continentes. Messi domina ahora la Major League Soccer con el Inter de Miami, donde recientemente ha ampliado su contrato hasta 2028 y ya ha marcado tres goles en sus tres primeros partidos de la temporada 2026.
Mientras tanto, Ronaldo, de 41 años, se enfrenta a una lesión en el tendón de la corva en Arabia Saudí. A pesar de este contratiempo físico con el Al-Nassr, sigue muy centrado en alcanzar la increíble marca de los 1000 goles oficiales, tras haber marcado ya 965 veces. Todavía alberga el ambicioso sueño de ganar su primer título importante con el club y llevar a Portugal a la gloria en la Copa del Mundo en el ocaso de su carrera.
El nuevo capítulo de Kimpembe
Kimpembe, de 30 años, también ha visto cómo su carrera daba un giro inesperado tras haber sido un jugador de un solo club. Se incorporó a la cantera del PSG a los 10 años y acumuló 241 partidos y 26 trofeos en 11 temporadas, entre ellos la Liga de Campeones de 2025 y ocho títulos de la Ligue 1. Tras una mala racha de lesiones graves, se trasladó a Oriente Medio para fichar por el Qatar SC.
