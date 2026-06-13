«Lionel Messi es bienvenido» - Miroslav Klose, quien hizo historia en el Mundial, se muestra encantado de ceder el récord de goles al mejor jugador de todos los tiempos argentino

El entrenador del FC Núremberg, de 48 años, admite que su récord caerá pronto y admira al capitán argentino. En declaracionesal Suddeutsche Zeitung afirmó: «Espero que mi récord se bata en este torneo.

Con más equipos hay más partidos y, por tanto, más oportunidades de marcar. Espero que Argentina y Francia lleguen lejos. Me parece bien: el récord se romperá tarde o temprano y Messi es bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador suyo, siempre lo he sido».

El exdelantero elogió la brillantez del delantero del Inter de Miami y destacó su amistad con el seleccionador argentino, Scaloni: «Messi es un genio. Tengo gran respeto por Scaloni; jugué con él en la Lazio y me mostró la ciudad. Somos buenos amigos».