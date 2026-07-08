Lionel Messi, «enfadado», revela que se sintió «muy angustiado» durante la épica remontada de Argentina ante Egipto en el Mundial

El talismán argentino lloró al final del partido, que pasó de posible desastre a auténtico delirio. Argentina caía 2-0, pero Cristian Romero y Messi empataron, y Enzo Fernández marcó en el descuento para dar la victoria. Aun así, el capitán no se sintió satisfecho con su actuación.

Tras el encuentro, un conmocionado Messi admitió: «Estaba muy enfadado por el penalti, muy angustiado por haber fallado otra vez. Si lo hubiera marcado, habría cambiado el partido. Tuvimos ocasiones claras y el portero hizo paradas increíbles. Por suerte, al final tuve la oportunidad. Es muy especial poder ayudar a este grupo después de todo».