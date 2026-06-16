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Adhe Makayasa

Traducido por

Lionel Messi, en óptimas condiciones, liderará a Argentina en su debut mundialista. Lionel Scaloni también confirmó la disponibilidad de Emi Martínez y Julián Álvarez

L. Messi
Argentina
Argentina vs Algeria
Algeria
World Cup
L. Scaloni
Damián Martínez
Julián Álvarez

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, confirmó que Lionel Messi, Emiliano Martínez y Julián Álvarez se recuperaron de sus lesiones y estarán disponibles para el debut de Argentina en el Mundial 2026. Scaloni destacó la importancia de Messi, la «monumental» estrella del Inter de Miami, de cara al partido del Grupo J contra Argelia.

  • Los actuales campeones reciben un gran impulso

    La Albiceleste llega al debut en el Grupo J con siete triunfos consecutivos en la preparación. Ya no hay dudas sobre Messi, Álvarez ni Martínez. Scaloni confirmó que los 26 jugadores están en óptimas condiciones; solo Nicolás Tagliafico requiere una última evaluación antes de que se oficialice el once.

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  • Argentina v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Scaloni pide tranquilidad antes del partido contra Argelia

    Bajo la enorme presión y las expectativas mundiales que carga su plantilla de estrellas, Scaloni pidió perspectiva, elogió el legado de su capitán y dio buenas noticias sobre la disponibilidad de los jugadores.

    Dijo: «Tranquilos, es solo un partido. Tenemos la experiencia del último Mundial: el debut no es decisivo, aunque sea importante.

    Estamos bien y tranquilos; enfrentamos a un buen equipo, pero llegamos en un momento favorable. Todos quieren ver a Messi en la cancha; ha emocionado al mundo, no solo a los argentinos.

    Para mí siempre será así: no veo nada negativo. Ha vivido distintas situaciones y siempre ha estado ahí; siempre fue clave y ahora lo será aún más. Lo veo bien.

    «Emiliano está bien y disponible para mañana; si hace lo mismo que ayer y anteayer, jugará. Julián tenía un problema en el tobillo, pero se ha recuperado y también es opción».

  • La amplitud de la plantilla plantea un dilema a la hora de elegir

    Con todas sus estrellas disponibles, el seleccionador argentino admitió que armar un once inicial equilibrado sigue siendo muy difícil por la abundancia de talento. Scaloni añadió: «Siempre me ha costado [configurar el once inicial] por la calidad de los jugadores de la selección, más allá de si tenemos algún lesionado, lo cual no es el caso ahora.

    «Todos están disponibles, solo seguiremos de cerca a Nico Tagliafico. Nunca me costó armar el equipo, lo difícil es dejar fuera a jugadores de gran nivel, pero el equilibrio es clave. Jugamos con 11 y buscamos la mejor combinación, así que alguien queda afuera, pero estamos bien».

  • Argentina v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    A los actuales campeones les espera una dura prueba defensiva

    Argentina debutará en el Grupo J ante una resistente Argelia, que llega con 393 minutos sin encajar gol. Ganar es clave para que los campeones del mundo tomen ventaja antes de enfrentar a Austria y Jordania.

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