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SS Lazio v Triestina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

¡Lionel Messi en la Lazio! El exdelantero del Barcelona Pedro revela los nombres de los jugadores por los que negoció su fichaje, y David de Gea también figura en esa lista repleta de estrellas

L. Messi
Pedro Rodríguez
Lazio
Barcelona
D. de Gea
Serie A
Inter Miami CF
Fiorentina

Pedro, exjugador del Barcelona, ha revelado que trató de convencer a sus antiguos compañeros Lionel Messi y David de Gea para que ficharan por el Lazio. Tras su emotivo último partido con el club de la Serie A el sábado, el extremo español de 38 años recordó su deseo de reunirse con grandes estrellas en la capital italiana y compartir con ellos la pasión de la afición.

  • Una emotiva despedida pone fin a la legendaria racha del Lazio

    Pedro se despidió con emoción de la Lazio tras jugar su último partido contra el Pisa el sábado por la noche y marcar en la remontada. En una entrevista con el canal oficial de YouTube del club, el español confirmó el fin de su etapa en la capital italiana. En siete temporadas jugó 209 partidos y marcó 39 goles. Pese a su aportación, Lazio terminó noveno en la Serie A y se quedó sin Europa.

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  • AC Milan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Intentos ambiciosos de fichaje de estrellas internacionales

    Aunque centrado en el campo, Pedro admite que fue ojeador extraoficial y trató de fichar para la Lazio a Messi, David de Gea y Jordi Alba. «Siempre lo intenté», dijo Pedro al preguntarle si estuvo a punto de convencer a un excompañero para que se uniera. «Incluso con Messi, claro, no fue fácil (risas). Después, con Jordi Alba y De Gea, cuando eran agentes libres. También hablé de Bartra con Sarri y de David Luiz. Me hubiera encantado que vivieran la pasión de nuestra afición».


  • Una carrera brillante de un éxito sin igual

    Pedro deja el fútbol italiano con un palmarés excepcional. Con España ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Con el Barcelona conquistó tres Ligas de Campeones, cinco Ligas y dos Mundiales de Clubes. En el Chelsea sumó una Premier League, una Europa League y una FA Cup.

  • pedro lazioGetty Images

    ¿Qué le depara el futuro al veterano español?

    Tras concluir su etapa en Italia, el veterano aún no ha revelado su próximo destino. En su despedida pidió unidad a jugadores, cuerpo técnico y afición del Lazio: «Lo primero es recuperar la unión entre todos para remar en la misma dirección», afirmó Pedro. «Estoy seguro de que, en unos años, el Lazio volverá a ganar títulos y a luchar por Europa. Espero volver algún día para ayudar».