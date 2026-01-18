Mas continuó diciendo acerca de los campeones de la MLS ganando su lugar en la Copa Libertadores, con equipos en los Estados Unidos volviéndose más competitivos año tras año: “Creo que los campeones de la MLS, al igual que los de la Liga MX, merecen un lugar.

“Sé que estos son asuntos entre la CONCACAF y la CONMEBOL, pero creo que el fútbol hemisférico puede seguir creciendo. Con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, creo que la competencia sería mejor.”

Messi ha acordado una extensión de contrato con el Inter Miami hasta 2028. Los Herons han perdido a otros íconos del Barcelona como Sergio Busquets y Jordi Alba por retiro, pero Luis Suárez ha firmado por otro año.

David Beckham y el equipo de propietarios del club tienen la intención de completar más transacciones de reclutamiento destacadas que garantizarán que el equipo de Javier Mascherano siga siendo ferozmente competitivo al mudarse a un nuevo estadio construido a propósito.

Mas añadió: “Vamos a tener una plantilla que pueda competir y alcanzar el más alto nivel, incluso más de lo que vimos el año pasado. Va a ser una plantilla extraordinaria. Nuestro objetivo es ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF, se lo he dicho al club. El objetivo es ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF en siete partidos este año.

“Por eso estamos construyendo esta plantilla y por eso hemos mejorado mucho en posiciones clave. Podemos competir con todos los clubes, Tigres, América, son clubes muy buenos y muy difíciles, con respeto a esos clubes, pero tenemos lo que se necesita.”