Lionel Messi emite una declaración definitiva sobre su participación en la Copa del Mundo 2026 mientras que la superestrella de Argentina e Inter Miami hace una sincera admisión sobre sus niveles de condición física
Messi disfruta de la vida en Miami
Messi ha tenido un efecto transformador en el club de la Major League Soccer Inter Miami y el deporte en Estados Unidos desde su llegada en 2023. Elevó inmediatamente a Los Herons de ser contendientes en apuros a ganadores de trofeos, un fenómeno denominado "el Efecto Messi". En su primera temporada llevó al club a su primer título al ganar la Copa de Ligas inaugural. Messi continuó su éxito en 2024, llevando al equipo a una victoria en el Supporters' Shield mientras también ganaba el premio al MVP de la MLS a pesar de verse obstaculizado por una lesión en el tobillo.
En 2025, Messi aseguró la Bota de Oro de la MLS con 29 goles en la temporada regular y ahora está persiguiendo la gloria de la MLS Cup. El impacto del ex ícono del Barcelona se extiende más allá de las estadísticas, incrementando significativamente el perfil global de la liga y atrayendo récords de audiencia, asistencia y ventas de camisetas. A principios de este mes firmó una extensión de contrato hasta 2028, solidificando su compromiso a largo plazo con el club y el crecimiento del deporte en Estados Unidos. Pero la gran pregunta sigue siendo si jugará para Argentina cuando el Mundial comience el próximo junio.
- AFP
La leyenda sigue siendo vital para Argentina
El diminuto superestrella llevó a Argentina a la victoria en la Copa América 2024, anotando un gol crucial en la semifinal a pesar de jugar con una lesión. Y terminó como el máximo goleador en las eliminatorias de la Copa del Mundo de la CONMEBOL por primera vez en su carrera, marcando ocho goles, incluyendo un doblete contra Venezuela en lo que probablemente fue su último partido de clasificación en casa. Continuó su fenomenal forma recientemente con dos asistencias durante una victoria amistosa sobre Puerto Rico. Ahora Messi ha abordado sus esperanzas con la Copa del Mundo en el horizonte.
He told NBC: "Bueno, la verdad es que sí, es algo extraordinario poder estar en un Mundial. Y me gustaría estar allí. Sentirme bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy allí. Voy a evaluar eso día a día cuando comience la pretemporada el próximo año con el Inter de Miami y ver si realmente puedo estar al 100 por ciento. Estoy muy ansioso porque es el Mundial. Venimos de ganar el último Mundial, y poder defenderlo en el campo nuevamente es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales, así que espero que Dios me permita hacerlo una vez más."
Messi explica cómo se tomará la decisión
Messi añadió: "Siempre he dicho que tomaré mi decisión (sobre jugar) según cómo me sienta día a día y cómo me sienta física y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Honestamente, me sentí muy bien durante el año. Estoy feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia, y sinceramente, la decisión [de extender su contrato] fue fácil."
- Getty Images Sport
¿Más trofeos para Messi?
Antes de que el fenómeno argentino tome cualquier decisión sobre su participación en la Copa del Mundo, tiene los play-offs de la MLS por negociar, y el potencial de ganar la MLS Cup. Los Herons enfrentan a Nashville, que ocupa el sexto lugar, en una serie al mejor de tres en la primera ronda, y la campaña comenzó bien, con una convincente victoria por 3-1 en casa en el Juego 1 a principios de esta semana. Messi fue una vez más el estrella del partido, anotando dos goles y recibiendo el premio Botín de Oro de la MLS antes del partido.