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Lionel Messi elogia al «fantástico» Lamine Yamal antes de la final del Mundial entre España y Argentina
- GOAL
Se enfrentan dos leyendas de La Masia
La final del Mundial de este fin de semana será épica: dos generaciones de oro de la cantera del Barcelona se verán las caras en Nueva Jersey. La joven promesa española de 19 años, Yamal, desafiará al emblemático capitán de su exequipo en la final. El duelo ha generado aún más interés tras reaparecer una foto viral en la que la superestrella aparece sosteniendo a Yamal de bebé durante una sesión benéfica.
Messi elogia a la joven promesa
Antes del partido, el capitán argentino Messi elogió al joven extremo y reconoció su gran evolución internacional.
Messi declaró: «Lamine es un jugador fantástico, al que he seguido de cerca porque juega en un club que me encanta y al que siempre le deseo lo mejor. Con solo 19 años, ya es una de las figuras más destacadas del mundo. Tiene toda su carrera por delante y la oportunidad de lograr algo histórico. ¡Intentaremos asegurarnos de que esta vez no suceda!».
Un giro extraordinario del destino
Al recordar ese momento que ha arrasado en redes, el legendario número 10 evocó el encuentro inesperado con la joven promesa hace más de una década.
Añadió: «Esa foto es una locura. Me la hice con él cuando era un bebé y ahora nos enfrentaremos en la final del Mundial. Es uno de los mejores del mundo y le deseo suerte, porque su éxito es el éxito del Barcelona. Intentaremos hacer un buen partido para que no pueda dar lo mejor de sí, aunque sea difícil».
La supremacía mundial está en juego
Ambos equipos llegan en plena forma: España suma 17 partidos sin perder y la Albiceleste encadena 14 victorias. La defensa de La Roja deberá vigilar de cerca al capitán rival, quien lidera la tabla de goleadores del torneo junto a Kylian Mbappé con ocho tantos. En el New York New Jersey Stadium se librará un duelo táctico que pondrá a prueba la solidez de ambos gigantes en su lucha por liderar el fútbol mundial.
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