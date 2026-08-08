Jorge, el padre del legendario futbolista Messi, ha fallecido a los 68 años. El empresario y veterano representante de futbolistas murió este viernes en un hospital situado en su Rosario natal, en Argentina. Según informa Infobae, Jorge había estado sufriendo una larga enfermedad antes de su fallecimiento.

La trágica noticia supone un golpe devastador para toda la familia Messi, mientras sigue pendiente una confirmación oficial de su muerte. Jorge desempeñó un papel monumental e irreemplazable en la construcción de una de las mayores carreras de la historia del fútbol, guiando a su hijo desde el principio.