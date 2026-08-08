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Lionel Messi, de luto tras la muerte de su padre y agente durante muchos años, Jorge, a los 68 años
Trágica pérdida para la familia Messi
Jorge, el padre del legendario futbolista Messi, ha fallecido a los 68 años. El empresario y veterano representante de futbolistas murió este viernes en un hospital situado en su Rosario natal, en Argentina. Según informa Infobae, Jorge había estado sufriendo una larga enfermedad antes de su fallecimiento.
La trágica noticia supone un golpe devastador para toda la familia Messi, mientras sigue pendiente una confirmación oficial de su muerte. Jorge desempeñó un papel monumental e irreemplazable en la construcción de una de las mayores carreras de la historia del fútbol, guiando a su hijo desde el principio.
- AFP
Los cimientos de una carrera legendaria
El increíble ascenso de Messi hasta la cima absoluta del fútbol mundial sencillamente no puede entenderse sin destacar la inmensa influencia de su padre. Esto fue especialmente cierto durante los primeros años, los más difíciles, del camino del joven atacante. Cuando Lionel se mudó de Sudamérica a Barcelona siendo un niño para unirse al conjunto azulgrana, su padre tomó la decisión crucial de acompañarlo personalmente. El resto de la familia se quedó inicialmente en Rosario mientras afrontaban la transición.
Durante una etapa muy incierta, marcada por grandes cambios en su vida, Jorge fue un apoyo emocional y práctico fundamental. Ayudó a su hijo a adaptarse a una vida completamente nueva en Europa.
Una mano guía entre bastidores
A medida que Lionel fue creciendo y su carrera profesional comenzó a adquirir una dimensión verdaderamente global, el propio papel de Jorge evolucionó inevitablemente junto al de su hijo. Dio el paso con total naturalidad a la gestión de los complejos asuntos profesionales del jugador al más alto nivel.
Jorge actuó de forma constante como uno de los principales representantes de su hijo en el fútbol. A lo largo de los años, estuvo profundamente implicado en algunas de las decisiones más importantes sobre la extraordinaria trayectoria de Lionel en este deporte. Su trabajo y dedicación permitieron que el icono argentino pudiera centrarse plenamente en su rendimiento sobre el terreno de juego, con la tranquilidad de saber que sus asuntos comerciales estaban muy bien protegidos.
- getty
Una presencia constante para una superestrella
A pesar de gestionar los asuntos de posiblemente el deportista más famoso del planeta, Jorge siempre prefirió mantener un perfil marcadamente bajo ante los medios de comunicación de todo el mundo. En gran medida evitó el intenso foco mediático que seguía constantemente a su talentoso hijo.
Sin embargo, a puerta cerrada, su presencia serena siguió siendo una constante absoluta. Se mantuvo firmemente al lado de su hijo desde sus humildes comienzos en Rosario hasta su llegada confirmada a la élite del deporte mundial. El mundo del fútbol espera ahora un comunicado oficial de la familia, que llora en privado la pérdida de una figura verdaderamente clave en la historia de Messi.
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