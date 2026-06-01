Pese a las críticas, Messi ha asumido su rol de líder: dejó de ser el hombre de pocas palabras que hablaba con su pie izquierdo y se convirtió en quien enfrenta a rivales de 1,98 m en el túnel. Sus compañeros lo valoran por eso.
Emiliano Martínez los comparó con «leones que luchan por Messi» y Julián Álvarez reconoció antes de la última Copa América que el plantel celebraba tener a su capitán, porque con él todo es «mejor».
Argentina se había convertido en una banda de hermanos, o, como dijo el inimitable Jorge Valdano, el equivalente futbolístico de «Ocean’s 11».
«Vi una foto de los jugadores bajando del autobús, con Messi delante y el resto detrás, flanqueándolo en un triángulo; eso tiene un valor simbólico que no necesita comentarios, pero explica lo que es Argentina», declaró el campeón del Mundial 1986 a The Guardian. «Se ve la felicidad de Leo: está liberado».
Aún se duda si seguirá hasta 2026: su lesión en la Copa América 2024 podría repetir en el Mundial.
Para Scaloni, incluir a Messi es obvio: a los 38 años sigue marcando goles y dando asistencias imposibles, y su influencia en el grupo es única. Por eso ya le reservaba un lugar en la plantilla de 2026 desde 2022.
Algunos temen que en Estados Unidos pueda empañar su legado, pero parece difícil. A diferencia de su gran rival, Cristiano Ronaldo, ya ganó el Mundial. Nada puede restar mérito a lo conseguido. Hace cuatro años completó su carrera; ahora solo la disfruta.