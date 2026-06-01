Messi tiene 38 años y cumplirá 39 a finales de mes. Por eso no sorprende que, según el Inter de Miami, sufra una «sobrecarga por fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo». Ese músculo ha estado bajo enorme tensión durante más de dos décadas.

Entonces, ¿por qué sigue exigiendo su cuerpo cuando la mayoría ya se retiró? No tiene nada que demostrar: lo dio todo al ganar el último Mundial de Qatar de manera aplastante y cerrar el debate del mejor de la historia.

¿Qué más puede ganar jugando una sexta final? ¿O acaso, tan seguro de su legado, cree que no tiene nada que perder?