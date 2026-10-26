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Lionel Messi, Ronaldo 2016Getty Images
Thomas Hindle
Traducido por

¿Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luis Suarez, todos en la misma delantera? Los cinco mejores onces mundiales masculinos de FIFPRO, ordenados de mejor a peor

Opinion
L. Messi
C. Ronaldo
FEATURES

Con motivo de la 22.ª edición del Once Mundial masculino de FIFPRO en 2026, GOAL clasifica los cinco mejores onces de su historia

Parte de la diversión del deporte está en el debate. ¿Cómo le iría a esta estrella frente a otra? ¿Podría este equipo vencer a aquel? ¿Cuál es la mejor época? Los partidos son lo mejor, por supuesto, pero las conversaciones que generan son igual de entretenidas y, a veces, igual de intensas.

Por supuesto, comparar equipos de distintas épocas es totalmente subjetivo. Pero ahí está la gracia. Y eso nos lleva al FIFPRO World 11 masculino. Desde 2005, futbolistas de todo el mundo han votado para elegir su once mundial, reuniendo a los mejores jugadores del fútbol. Imaginar a todos esos futbolistas juntos en un mismo equipo resulta tentador. Los elegidos de 2026 se anunciarán el 9 de noviembre y hay muchos buenos candidatos.

Mientras tanto, toca echar la vista atrás. Estos onces han incluido a iconos del fútbol y leyendas que lo han ganado todo. Entonces, ¿cuáles son los cinco mejores onces del FIFPRO World 11 masculino de la historia? GOAL los repasa.

  • FIFPRO World 11 2020FIFPRO World 11

    5Once Mundial Masculino de FIFPRO: 2020

    Portero: Alisson (Brasil)

    Defensas: Alphonso Davies (Canadá), Sergio Ramos (España), Virgil van Dijk (Países Bajos), Trent Alexander-Arnold (Inglaterra)

    Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Bélgica), Thiago (España), Joshua Kimmich (Alemania)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Robert Lewandowski (Polonia), Lionel Messi (Argentina)

    Un equipo con una cantidad de talento ofensivo absolutamente descomunal.

    En ataque están Ronaldo, Messi y Lewandowski, con el astro polaco recién salido de una temporada arrolladora con el Bayern de Múnich. A eso se suman Alexander-Arnold y Davies, dos de los mejores laterales ofensivos que hemos visto. ¿Prefieres construir el juego desde el centro del campo? Ahí están De Bruyne y Thiago, con Kimmich para solucionar los problemas, Ramos y van Dijk por detrás de él y Alisson en la portería.

    Este equipo marcaría un gol tras otro. Aun así, es razonable preguntarse si podría igualar el equilibrio defensivo de algunos de los equipos que figuran por encima. Con todo, si buscas espectáculo, este es tu equipo.

  • FIFPRO World 11 2011FIFPRO World 11

    4Once Mundial masculino de FIFPRO: 2011

    Portero: Iker Casillas (España)

    Defensas: Sergio Ramos (España), Gerard Pique (España), Nemanja Vidic (Serbia), Dani Alves (Brasil)

    Centrocampistas: Andres Iniesta (España), Xavi (España), Xabi Alonso (España)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Wayne Rooney (Inglaterra), Lionel Messi (Argentina)

    Por supuesto, el trío atacante formado por Ronaldo, Messi y Rooney acaparará la atención, pero 2011 fue un año de dominio español, y eso se refleja en este equipo.

    El centro del campo reúne a tres de los mejores jugadores de la historia de la Roja: Iniesta, Xavi y Alonso. Está claro que no habría problemas de entendimiento entre ellos. Ramos y Pique están en defensa, mientras que Casillas ocupa la portería. Menuda columna vertebral. Si a ellos sumamos a Alves, acostumbrado a jugar con todos los mencionados por su papel en el Barcelona, y a un defensa expeditivo como Vidic, tenemos un equipo completo. No perdería nunca el balón y su solidez defensiva sería de ensueño, especialmente si suponemos que Rooney pondría el trabajo físico necesario en ataque. 

    Este equipo parece representar una época que muchos recuerdan como un momento en el que el fútbol estaba en su máximo esplendor.

  • FIFPRO World 11 2007FIFPRO World 11

    3Once Mundial masculino de FIFPRO: 2007

    Portero: Gianluigi Buffon (Italia)

    Defensas: Carles Puyol (España), Fabio Cannavaro (Italia), John Terry (Inglaterra), Alessandro Nesta (Italia)

    Centrocampistas: Steven Gerrard (Inglaterra), Kaka (Brasil), Cristiano Ronaldo (Portugal)

    Delanteros: Ronaldinho (Brasil), Didier Drogba (Costa de Marfil), Lionel Messi (Argentina)

    ¿Ronaldo de centrocampista? Pues sí, pero basta con ver quiénes le rodean en este equipo para entender por qué. Es un equipo muy ofensivo, con Ronaldo junto a Kaka y Gerrard en el centro del campo y Messi en la delantera junto a Drogba y Ronaldinho.

    Sin embargo, con defensas como Puyol, Cannavaro, Terry y Nesta, puede que el equipo se pueda permitir semejante apuesta.

    Este equipo tiene velocidad, técnica, potencia y creatividad. Puede atacar en oleadas y, con los cuatro defensas guardando la retaguardia, quizá sea suficiente. Su fórmula combina una defensa sólida, velocidad en ataque y centrocampistas completos. La perfección. 

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  • FIFPRO World 11 2005FIFPRO World 11

    2Once Mundial masculino de FIFPRO: 2005

    Portero: Dida (Brasil)

    Defensas: Paolo Maldini (Italia), Alessandro Nesta (Italia), John Terry (Inglaterra), Cafu (Brasil)

    Centrocampistas: Frank Lampard (Inglaterra), Claude Makelele (Francia), Zinedine Zidane (Francia)

    Delanteros: Ronaldinho (Brasil), Andriy Shevchenko (Ucrania), Samuel Eto'o (Camerún)

    Es razonable pensar que a este equipo le falta alguien de la talla de Gerrard, dadas sus heroicidades en Estambul. Pero, incluso sin el ídolo del Liverpool, este conjunto rebosa calidad. Al fin y al cabo, hay una razón por la que se quedó fuera.

    Hay que empezar por la defensa, que probablemente sea lo más parecido a la perfección que se puede encontrar. La pareja de centrales formada por Nesta y Terry es formidable, mientras que la presencia de Maldini en la izquierda equilibra la vocación ofensiva de Cafu en la derecha. En el centro del campo, Makelele se encarga de las tareas defensivas para que Lampard y Zidane puedan desplegar su juego, formando un trío equilibrado.

    Y, en ataque, la velocidad de Ronaldinho y Eto'o complementa la capacidad rematadora de Shevchenko. En realidad, este es quizá el equipo más equilibrado. Otros pueden tener más talento. Pero, si se tratara de jugar un partido de verdad, este podría ser el mejor. Lo que hace aún más impresionante al equipo que ocupa el primer puesto.

  • FIFPRO World 11 2016FIFPRO World 11

    1Once Mundial Masculino de FIFPRO: 2016

    Portero: Manuel Neuer (Alemania)

    Defensas: Marcelo (Brasil), Sergio Ramos (España), Gerard Pique (España), Dani Alves (Brasil)

    Centrocampistas: Andres Iniesta (España), Toni Kroos (Alemania), Luka Modric (Croacia)

    Delanteros: Cristiano Ronaldo (Portugal), Luis Suarez (Uruguay), Lionel Messi (Argentina)

    Encuentra el punto débil de este equipo. Buena suerte. En serio, ¿dónde está?

    El ataque probablemente sea el mejor, con Messi, Ronaldo y Suarez en plenitud. Iniesta se acerca al final de su etapa en el centro del campo, pero tiene al lado a Kroos y Modric. Y, en defensa, el Clásico está muy presente, con Marcelo y Ramos, del Madrid, y Pique junto a Alves.

    Si añades a Neuer, tienes un equipo absolutamente descomunal, con estrellas y equilibrio suficientes para competir de tú a tú con cualquier grupo de jugadores que se haya reunido jamás.