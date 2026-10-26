Parte de la diversión del deporte está en el debate. ¿Cómo le iría a esta estrella frente a otra? ¿Podría este equipo vencer a aquel? ¿Cuál es la mejor época? Los partidos son lo mejor, por supuesto, pero las conversaciones que generan son igual de entretenidas y, a veces, igual de intensas.

Por supuesto, comparar equipos de distintas épocas es totalmente subjetivo. Pero ahí está la gracia. Y eso nos lleva al FIFPRO World 11 masculino. Desde 2005, futbolistas de todo el mundo han votado para elegir su once mundial, reuniendo a los mejores jugadores del fútbol. Imaginar a todos esos futbolistas juntos en un mismo equipo resulta tentador. Los elegidos de 2026 se anunciarán el 9 de noviembre y hay muchos buenos candidatos.

Mientras tanto, toca echar la vista atrás. Estos onces han incluido a iconos del fútbol y leyendas que lo han ganado todo. Entonces, ¿cuáles son los cinco mejores onces del FIFPRO World 11 masculino de la historia? GOAL los repasa.