'Tengo muchas ganas de estar ahí': Lionel Messi explica exactamente lo que se requerirá para que él juegue en la Copa del Mundo 2026 con Argentina mientras persisten las dudas sobre la participación del astro de Inter Miami

En otra parte de la entrevista, Romano le preguntó a Messi sobre su futuro en el Inter Miami después de que el argentino recientemente se comprometiera con un nuevo contrato de tres años con el equipo de la MLS.

“La verdad es que estoy feliz [de firmar un nuevo contrato] y fue una decisión fácil. Porque nos está yendo muy bien, tanto en la familia, en el día a día, en la vida que llevamos y en el club también, ¿sabes? Disfrutando y sintiéndome bien físicamente y obteniendo resultados positivos.

“Y la verdad es que poder seguir jugando aquí, y seguir ayudando al club a crecer, después de todo lo que ha pasado desde mi llegada, y la de los otros compañeros, que fue un cambio muy grande, es algo muy lindo, así que estoy muy feliz.

“La verdad es que no, no fue difícil porque por lo que te estoy contando, estoy muy feliz aquí, así que esperamos seguir contribuyendo a este crecimiento, tanto dentro como fuera del campo.

“Ojalá podamos lograr la imagen del [Inter Miami con el trofeo de la] MLS Cup. Porque sería genial para el club poder lograrlo, porque ayudaría con todo el proceso de crecimiento que el club ha tenido en los últimos años. Ganar un título importante para el club sería espectacular para todo el vestuario. A nivel personal, ganar otro título sería extraordinario. Así que ojalá pongamos una imagen así."